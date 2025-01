Central: qué nombres tiene hoy Holan como base para el debut en el torneo

Esto, que no deja de ser una mera especulación, al menos de quienes observan todo desde afuera, está sujeto a posibles cambios, que podrían ser por decisiones propias del entrenador, lesiones inoportunas que se crucen en el camino y, por supuesto, llegada de algunos jugadores como refuerzos . Pero lo que no se puede desconocer es que son apenas diez días los que le restan al Canalla para salir a pista.

¿Quiénes son los ocho que jugaron contra Colegiales y repitieron frente a Almirante Brown? Jorge Broun, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Agustín Sández, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

Antes de un desglose línea por línea vale recordar que el miércoles habrá un nuevo amistoso, ante Central Córdoba de Santiago del Estero (en el predio de la AFA en Ezeiza), y esos 90 minutos (o los que se jueguen) tendrán quizá un valor mucho más alto al de lo observado en los dos partidos anteriores en el Gigante de Arroyito, por la sencilla razón de que habrá sido la última gran prueba. Igual, habrá una semana más de trabajo previo al viaje a Mendoza.

Malcorra.jpg Ignacio Malcorra tiene todos los boletos para estar en el arranque de Central en el torneo.

Broun es número puesto

En el arco parece no haber dudas y Fatura Broun tiene todos los boletos comprados para iniciar el torneo. Es el arquero titular desde hace varios años y nada hace pensar que Holan pueda tomar una decisión drástica en ese aspecto.

>>Leer más: Central tiene dos refuerzos que ya estaban en el plantel

De los cuatro puestos del fondo hay tres que parecieran tener dueño, con Coronel, Mallo y Sández como protagonistas. De ellos, Coronel pudo tener una competencia mayor, pero hasta el momento no llegó ningún lateral por derecha. El que más cerca estuvo fue Hernán De la Fuente, pero el futbolista no sorteó la revisión médica. Y como ya no está Damián Martínez, el exBanfield ya está tomando impulso para el debut.

La gran incógnita en esa línea de fondo está en el segundo marcador central, donde el habitual titular en los últimos años fue Carlos Quintana, quien se perdió los últimos partidos del torneo pasado por una lesión en la rodilla. Si Holan lo ve en condiciones posiblemente lo ubique junto a Mallo, pero no hay que quitarle la mirada a Agustín Bravo. Justamente, Bravo jugó contra Colegiales y Quintana lo hizo frente a Almirante Brown.

Para que Ibarra no sea el volante central en el arranque del torneo debiera ocurrir algo extraño, más teniendo en cuenta el enorme esfuerzo desde lo económico que hizo la dirigencia al adquirir la mitad del pase del futbolista. Jugó los dos primeros amistosos y, se supone, hará lo mismo el miércoles.

Campaz.jpg Campaz es el jugador más desequilibrante que tiene el Canalla. Será clave que eleve su nivel.

Una situación similar es la que vive Malcorra, presente también ante Colegiales y Almirante Brown. Independientemente del esquema que decida utilizar Holan, Nacho es un firme candidato.

>>Leer más: Campaz tiene que volver a ser Campaz, por el bien de Central

En la ofensiva canalla

Y qué decir de los puestos de la ofensiva, donde Copetti y Campaz encajarían sin dudas. El centrodelantero ya no tiene la sombra de Marco Ruben y la pelea por el puesto es con Luca Martínez Dupuy, pero para el DT hoy parece claro quién corre con ventaja. Lo del colombiano está mucho más nítido todavía. Es, a todas luces, el jugador con mayor poder de desequilibrio que tiene el equipo y Holan difícilmente prescinda de él, más teniendo en cuenta que lo incluyó en los dos primeros amistosos.

Después, dependiendo de la forma en la que Holan quiera jugar, deberá buscar los nombres que le estarían faltando. Por ejemplo, si la elección es el 4-3-3, Gaspar Duarte estaría un paso por delante de Lautaro Giaccone. Y lo mismo en el mediocampo, donde la primera apuesta fue con Jonatan Gómez y la segunda con el juvenil Santiago Segovia, aunque a Gomito lo preservaron por una molestia en la rodilla.

Copettis.jpg Copetti anotó en el último amistoso, pero necesita amigarse con el gol cuanto antes. En Central esperan eso.

¿Hay algo que pueda cambiar el panorama? Por supuesto. Puede aparecer alguna lesión o también que en estos próximos días se de la llegada de uno o varios refuerzos, a los que el entrenador pueda echar mano, aun con pocos entrenamientos en el lomo, lo que suena un tanto difícil.

Elordi, solito y solo

Si además de Juan Manuel Elordi hubieran llegado algunos más, Holan estaría frente a otro escenario, mucho más complejo pero tentador a la vez, pero no es el caso. Por eso hoy la pelea por la titularidad es entre aquellos que ya estaban en el plantel desde el año pasado. Es más, hoy Central tiene menos de lo que tenía en 2024. Porque ya no están Damián Martínez (fin del contrato), Mauricio Martínez, Miguel Barbieri (a ambos el DT no los iba a tener en cuenta), Alan Rodríguez (separado del plantel por la llegada de Elordi) y Marco Ruben (se retiró del fútbol), quienes, al menos, eran alternativas.

Elordi.jpg Juan Manuel Elordi es el único refuerzo que llegó. Por ahora arranca de atrás en la pelea con Agustín Sández.

Con menos material para trabajar, Holan espera por la llegada de refuerzos, pero en el mientras tanto comienza a afinar el análisis de cara a ese primer partido del año, para el que parece tener ya una base determinada.