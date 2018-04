Central no estuvo a la altura de River y sufrió una dolorosa derrota por 2 a 0

Central no pudo. Perdió con River por un inapelable 2 a 0 y no logró romper la racha de 21 años sin poder cantar victoria en el estadio Monumental. Ese fue el saldo de un partido en el que el conjunto canalla no estuvo a la altura de su rival. Principalmente porque no encontró respuestas futbolísticas. Sólo generó dos jugadas de peligro cierto, y se encontró con muy buenas respuestas del arquero Franco Armani.

El equipo de Arroyito intentó asumir el protagonismo desde el arranque. Pero no la tuvo fácil. Porque el local también salió a la cancha con la misma intención. Entonces, el partido se hizo de ida y vuelta. Dinámico y con roces en la mitad de la cancha.

Pero de a poco el tenor del trámite fue cambiando. El local comenzó adueñarse de la pelota, a manejar los hilos del partido, y a llegar con profundidad. La más clara la tuvo la tuvo el mediocampista Nacho Fernández. Remató cruzado desde el corazón el área y el arquero Jeremías Ledesma respondió de manera brillante.

No hubo mucho más en el primer tiempo. Los dos equipos quisieron dominar e imponer sus repertorios, pero ambos quedaron en el intento.

En el arranque del complemento el canalla intentó convertirse en el protagonista del duelo e instalarse en campo rival a fuerza del dominio de la pelota. Y lo logró, pero apenas por unos pocos pasajes.

Sin la posesión, a Central le costó muchísimo llegar al arco Millonario. Pero a los 20' el delantero Maximiliano tuvo la más clara del partido. Pachi Carrizo mandó un centro desde la derecha, y el pibe cabeceó al segundo palo pero el arquero Franco Armani adivinó sus intenciones volando hacia su derecha.

Esa fue la única clara del equipo del canalla. Porque no encontró la pelota y fue obligado a jugar cada vez más cerca de su arco.

River no tardó demasiado en trasladar su supremacía al marcador. A los 29' el delantero Borré cambió por gol una muy buena contra millonaria.

Y dos minutos más tarde, el atacante Lucas Pratto dominó la pelota dentro del área, la acomodó y aumentó la ventaja para su equipo.

Central intentó responder, y lo logró recién sobre el cierre del partido. Esta vez con el delantero Marco Ruben, que ingresó por Fernando Zampedri. A los 90' ingresó al área con pelota dominada y remató cruzado, pero otra vez Armani respondió de gran forma y mantuvo su arco en cero.

Así fue el paso de Central por el Monumental. Con una imagen deslucida. Sin argumentos futbolísticos ni volumen de juego. Por eso no estuvo a la altura de River y cosechó una dolorosa derrota.

