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El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja

El invierno arrancará con cielo mayormente nublado y un leve descenso en los termómetros, que se irá acentuando con el correr de las jornadas

20 de junio 2026 · 17:20hs
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Rosario tendrá un domingo mayormente nublado

Virginia Benedetto / La Capital

Rosario tendrá un domingo mayormente nublado, por lo que la llegada del invierno se sentirá con fuerza.

La llegada del invierno a Rosario y la región se sentirá este domingo, con una temperatura máxima menor a la de este sábado debido a que el tiempo estará marcado por una importante presencia de nubes en el cielo. De todos modos, hay que amigarse con estas condiciones por los registros descenderán paulatinamente con el correr de los días.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo frío, con una temperatura mínima de 7º y una máxima de 15º. Este registro es menor al máximo registrado este sábado, que se ubicó en torno a los 16º.

A ello se sumará la ausencia del sol durante casi toda la jornada: desde la madrugada hasta la noche inclusive, el organismo nacional prevé un cielo mayormente nublado.

El comienzo de la semana tendrá un leve descenso en las temperaturas, con 6º de mínima y 14º de máxima. Hacia la mitad de la semana, ese fenómeno se va a acentuar: mientras que para el martes se espera una mínima de 4º y una máxima de 11º, el miércoles será uno de los días más fríos, con 3º de mínima y apenas 10º de máxima.

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