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Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Patricio Gigena estaba al frente del comercio desde 1986 y ya había sufrido un importante asalto en el 2020. El homicida recibió 15 años de prisión efectiva

19 de junio 2026 · 17:56hs
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El juicio por la muerte del jubilado Patricio Gigena se desarrolló en el Centro de Justicia Penal.

Marcelo Bustamante / La Capital

El juicio por la muerte del jubilado Patricio Gigena se desarrolló en el Centro de Justicia Penal.

La Justicia condenó este viernes a un hombre por un brutal crimen cometido en un taller mecánico de barrio Azcuénaga, en octubre de 2022. Allí trabajaba Patricio Gigena, jubilado de 82 años, quien intentó resistirse al robo de una batería pero fue golpeado salvajemente por el hombre y murió dos días después por las heridas sufridas.

Este viernes, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal conformado por los jueces de Primera Instancia Silvana Lamas González, Paula Álvarez y Gonzalo López Quintana condenaron a Walter Varela, de 34 años, a la pena de 15 años de prisión efectiva por el delito de homicidio en ocasión de robo. En tanto, la mujer, identificada como Joana B., ya había sido condenada por medio de un juicio abreviado a seis años de prisión por oficiar de "campana" durante el robo. La Fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua.

Durante el juicio, las fiscales Anabel Cerutti y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas, atribuyeron a Varela y a la mujer llegar a las 17.20 del 27 de octubre de 2022 a un taller de Montevideo al 5800, donde se encontraba trabajando Gigena. Tras ingresar al lugar, el acusado mantuvo una breve conversación con el jubilado y lo golpeó con un elemento contundente. Luego sustrajo una batería, con un valor aproximado de $23.000, y se retiró.

Patricio Gigena era jubilado y segu&iacute;a trabajando a sus 82 a&ntilde;os.

Patricio Gigena era jubilado y seguía trabajando a sus 82 años.

Gigena estaba al frente del taller de reparación de baterías desde 1986 y había sufrido un robo el 5 de octubre de 2020 (se llevaron $150.000 en efectivo y baterías), razón por la cual pensó en cerrar el negocio.

Robo salvaje

La víctima sufrió traumatismo cráneo-facial con hematoma subdural y traumatismo facial, siendo trasladado por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al sanatorio Plaza. Dos días después del hecho, el 29 de octubre, Gigena falleció a raíz de las heridas recibidas.

Tanto Varela como Joana B. fueron aprehendidos en Pellegrini y Cullen a las 20.30 del mismo día, mientras Gigena era trasladado de urgencia al sanatorio.

>> Leer más: Una jubilada fue víctima de robo: imputan a su cuidadora por un millonario botín

Ambos fueron imputados en calidad de coautores y por tal razón la fiscal Georgina Pairola, que tomó la causa en principio, solicitó la prisión preventiva efectiva, que establece un plazo máximo de dos años hasta la audiencia preliminar al juicio, petición que la jueza Silvia Castelli aceptó.

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