Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Lionel Messi, como muchos de la delegación, celebra el Día del Padre en un contexto especial por todo lo que pasó. Scaloni decide el once de Argentina

Argentina. Lionel Messi se prepara un domingo especial y el partido que se viene encima.

Este domingo será un Día del Padre muy especial para el capitán argentino Lionel Messi tras las falsas noticias sobre la salud de su padre. Justamente la selección argentina viajará desde Kansas City a Dallas para afrontar el partido del lunes, a las 14, ante Austria, por la segunda fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Scaloneta buscará sellar el boleto a los 16 avos de final y para ello pondrá lo mejor que tiene a mano el DT Lionel Scaloni ante los europeos.

La selección practicó en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas de cara al choque ante Austria correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial. Lionel Scaloni ultima los detalles en cuanto a la alineación para enfrentar al rival europeo en el impactante estadio de Dallas, con capacidad para más de 70 mil personas y que estará repleto en su mayoría por argentinos o hinchas de Lionel Messi de todo el mundo.

Gonzalo Montiel entrenó a la par de sus compañeros y podría ir al banco de relevos. La práctica fue a puertas cerradas. Así el lateral derecho sería Nahuel Molina, que ya había reemplazado a Cachete en el entretiempo ante Argelia.

Julián Álvarez tiene chances

Mientras que el otro interrogante está en la presencia de Thiago Almada, y aquí hay varias opciones, pero pica en punta para reemplazarlo Nicolás González, de buen ingreso ante los argelinos en el debut. En tanto, en el ataque Julián Álvarez tiene chances de ocupar el puesto de Lautaro Martínez.

La posible formación de la selección argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada o Nico González.

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Messi un partido muy especial

Messi volverá a jugar un partido muy especial, tal como fue el de Argelia donde se emocionó hasta las lágrimas al convertir los tres goles, sobre todo después del primero.

La selección volará este domingo a Dallas y el entrenador Lionel Scaloni ofrecerá una rueda de prensa. Este domingo será un Día del Padre muy especial para Messi por los rumores maliciosos que hubo en la semana respecto a la salud de su padre.