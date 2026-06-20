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La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Miles de personas confluyeron en el barrio porteño de San Telmo. El principal discurso fue de Máximo Kirchner y no hubo ningún mensaje de la expresidenta

20 de junio 2026 · 17:49hs
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Militantes kirchneristas coparon el parque ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Foto: Archivo / La Capital.

Militantes kirchneristas coparon el parque ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Miles de militantes se reunieron este sábado en el parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, para realizar un banderazo exigiendo la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada hace un año en la causa Vialidad y cumple arresto domiciliario.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal del acto, convocado bajo la consigna “Banderazo por la Argentina. Por Cristina”.

Entre las personalidades públicas estuvieron distintos intendentes, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza).

También participaron el senador nacional y exgobernador de Chaco Jorge Capitanich, distintos legisladores de Unión por la Patria (UP) y exfuncionarios como Guillermo Moreno.

En su discurso, el diputado pidió por la “unidad” del PJ y afirmó que “el único modo en que la Patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino”.

Sin mencionar nombres, el hijo de la expresidenta llamó a no cometer errores en caso de que el peronismo logre ubicarse en el poder nuevamente: “No sea cosa que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y, nuevamente, vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”.

Al respecto, indicó: “El problema es que, muchas veces, hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”.

Los desafíos del peronismo

“Nos debemos un momento de reflexión, de entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda”, prosiguió. Luego se refirió a aquellos dirigentes que niegan la figura de Cristina como la conductora del peronismo, en medio de la interna que protagonizan La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Áxel Kicillof.

“Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan”, subrayó Kirchner.

>> Leer más: Referente de Kicillof cargó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada y jode bastante las pelotas"

De igual modo, abogó por una “candidata” y no “un postulante por default”, en lo que sería una referencia al gobernador de Buenos Aires.

“Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”, concluyó. Si bien se esperaba un mensaje grabado de Cristina, no hubo ningún comentario o movimiento que adelantara la transmisión del mismo.

El reclamo de la militancia se centró en la revisión de la condena y la posibilidad de participación electoral de la presidenta del justicialismo a nivel nacional.

Días atrás, la Justicia advirtió a Cristina que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan las manifestaciones y concentraciones frente a su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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