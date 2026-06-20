La Capital | Ovación | Rosarina

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

En el círculo superior tres clubes pugnan por un lugar y en la B, cuatro equipos lucharán por tres lugares entre los ocho en la Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de junio 2026 · 21:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Asociación Rosarina de Fútbol. Río Negro

Asociación Rosarina de Fútbol. Río Negro, el equipo de barrio Belgrano de Gabriel Fasolis, ganó y va por más en la B.

Se disputó la penúltima fecha en los torneos de Primera A y B de la Asociación Rosarina de Fútbol y se conocieron los primeros clasificados para disputar los títulos y ascensos de la presente temporada, como también los dos descensos para la temporada 2027.

En el círculo superior, Newell’s goleó a San Telmo de Funes por 5 a 1, se mantiene como único líder en la Copa Juegos Odesur 2026 y ya tiene un lugar en la Zona Campeonato que se disputará desde el mes de julio.

Tres clubes por un lugar

En la lucha por llegar a la Zona Campeonato, tres equipos pugnan por un cupo. Central Córdoba, Unión de Alvarez y Banco. El Charrúa derrotó a El Torito 2 a 0 y quedó con 19 puntos, El rojinegro de Alvarez (18) perdió ante Pablo VI (2-0) y Banco con 17 unidades cayó ante Tiro Federal (4-0).

>> Leer más: Mundial 2026: Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

En la última fecha, Banco recibirá a Córdoba y Unión en su cancha será local ante V. G. Gálvez (12). Los otros resultados de la 14ª fecha: Morning 1-1 Aguirre 1, Adiur 1-3 Central, Gálvez 0-0 Oriental y Provincial 4-0 Mitre.

Se viene Central y Newell's

En la próxima fecha se jugará el clásico entre Rosario Central y Newell’s en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y el escolta Provincial visitará a El Torito.

Los clubes que clasificaron y jugarán por el título: Newell’s, Provincial, Rosario Central, Adiur, Morning Star, Pablo VI y Coronel Aguirre.

Río Negro manda en la B

En la Primera B, “Copa Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet”, también se jugó la penúltima jornada y Río Negro, dirigido por Gabriel Fasolis, derrotó a Alianza Sport por 3 a 1 y se quedó con la primera parte del torneo con una destacada campaña.

En la última fecha le ganará los puntos a 7 de Setiembre y sumará 33 puntos. Aparte logró el pasaje para disputar la zona Campeonato. Los goles lo anotaron, Tiziano Pereyra, Mauro Caruzo y Gonzalo Ortíz.

Leer más: "¿Messi? Soy más del team Cristiano Ronaldo": la picante frase del arquero de Austria

Cuatro equipos por tres cupos

La fecha 14 en la Primera B dejó a cuatro clubes con la posibilidad de clasificar a la Zona Campeonato y luchar por los dos ascensos a Primera A del 2027: Defensores de Funes (23),Club del Gran Rosario (21), Alianza Sport y Botafogo, ambos con 20 unidades.

En la próxima, Defensores de Funes visitará a Bancario, Club del Gran Rosario será local de Fisherton, Alianza ante Leones y Botafogo enfrentará a Tiro Suizo. Los clasificados: Río Negro, Defensores Unidos, Bancario, Tiro Suizo y Social Lux.

Juan XXIII líder en la C

Juan XXIII goleó a Unión Americana 4 a 2 y alcanzó la cima de la C junto a 14 de Junio que jugará, este domingo ante San José a partir de las 10.

Noticias relacionadas
Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial, líder de la Primera A, visitará a Rosario Central a partir de las 16. 

Asociación Rosarina de Fútbol: varios equipos buscan llegar a la zona Campeonato

Argentina. Lionel Messi se prepara un domingo especial y el partido que se viene encima.

Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

A full. Simpatizantes de muchas nacionales vieron juntos Alemania-Costa del Marfil.

Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

La Dodge del Galarza Racing de Acebal sigue siendo protagonista del Turismo Carretera, ahora en Rafaela.

Turismo Carretera: Aguirre la pole y el equipo de Acebal al acecho con Castellano

Ver comentarios

Las más leídas

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

Lo último

Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: "Los santafesinos somos rebeldes"

"Vengo a hablar desde la obra y no desde la queja", dijo el gobernador de Santa Fe. Luego reclamó inversión nacional en infraestructura productiva

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: Los santafesinos somos rebeldes
Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación
Política

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

Por Matías Petisce
Política

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina
Política

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

San Juan, representante de Broun: Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu

San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

Turismo Carretera: Aguirre la pole y el equipo de Acebal al acecho con Castellano

Turismo Carretera: Aguirre la pole y el equipo de Acebal al acecho con Castellano

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Ciudad
Más de 350 mil personas celebraron el Día de la Bandera entre asado, folklore y el show de Abel Pintos

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Más de 350 mil personas celebraron el Día de la Bandera entre asado, folklore y el show de Abel Pintos

Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento

Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento

El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja

El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier
Política

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
La Ciudad

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus