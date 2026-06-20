Asociación Rosarina de Fútbol: ya están los primeros clubes clasificados en la A y B que disputarán el título

En el círculo superior tres clubes pugnan por un lugar y en la B, cuatro equipos lucharán por tres lugares entre los ocho en la Rosarina

Asociación Rosarina de Fútbol . Río Negro, el equipo de barrio Belgrano de Gabriel Fasolis, ganó y va por más en la B.

Se disputó la penúltima fecha en los torneos de Primera A y B de la Asociación Rosarina de Fútbol y se conocieron los primeros clasificados para disputar los títulos y ascensos de la presente temporada, como también los dos descensos para la temporada 2027.

En el círculo superior, Newell’s goleó a San Telmo de Funes por 5 a 1, se mantiene como único líder en la Copa Juegos Odesur 2026 y ya tiene un lugar en la Zona Campeonato que se disputará desde el mes de julio.

En la lucha por llegar a la Zona Campeonato, tres equipos pugnan por un cupo. Central Córdoba, Unión de Alvarez y Banco. El Charrúa derrotó a El Torito 2 a 0 y quedó con 19 puntos, El rojinegro de Alvarez (18) perdió ante Pablo VI (2-0) y Banco con 17 unidades cayó ante Tiro Federal (4-0).

En la última fecha, Banco recibirá a Córdoba y Unión en su cancha será local ante V. G. Gálvez (12). Los otros resultados de la 14ª fecha: Morning 1-1 Aguirre 1, Adiur 1-3 Central, Gálvez 0-0 Oriental y Provincial 4-0 Mitre.

Se viene Central y Newell's

En la próxima fecha se jugará el clásico entre Rosario Central y Newell’s en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y el escolta Provincial visitará a El Torito.

Los clubes que clasificaron y jugarán por el título: Newell’s, Provincial, Rosario Central, Adiur, Morning Star, Pablo VI y Coronel Aguirre.

Río Negro manda en la B

En la Primera B, “Copa Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet”, también se jugó la penúltima jornada y Río Negro, dirigido por Gabriel Fasolis, derrotó a Alianza Sport por 3 a 1 y se quedó con la primera parte del torneo con una destacada campaña.

En la última fecha le ganará los puntos a 7 de Setiembre y sumará 33 puntos. Aparte logró el pasaje para disputar la zona Campeonato. Los goles lo anotaron, Tiziano Pereyra, Mauro Caruzo y Gonzalo Ortíz.

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Cuatro equipos por tres cupos

La fecha 14 en la Primera B dejó a cuatro clubes con la posibilidad de clasificar a la Zona Campeonato y luchar por los dos ascensos a Primera A del 2027: Defensores de Funes (23),Club del Gran Rosario (21), Alianza Sport y Botafogo, ambos con 20 unidades.

En la próxima, Defensores de Funes visitará a Bancario, Club del Gran Rosario será local de Fisherton, Alianza ante Leones y Botafogo enfrentará a Tiro Suizo. Los clasificados: Río Negro, Defensores Unidos, Bancario, Tiro Suizo y Social Lux.

Juan XXIII líder en la C

Juan XXIII goleó a Unión Americana 4 a 2 y alcanzó la cima de la C junto a 14 de Junio que jugará, este domingo ante San José a partir de las 10.