Día de la Bandera: sectores sociales y políticos declararon a Milei "persona no grata en Rosario" con un acto en plaza Pringles

Dirigentes sociales y actores políticos catalogaron de "provocación" la llegada del presidente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de corrupción

La plaza Pringles fue el epicentro del repudio de la clase trabajadora y popular a la llegada de Javier Milei a Rosario.

Mientras en el Monumento se realizaba el acto del Día de la Bandera , organizaciones sociales, sindicales y políticas agrupadas en la Multisectorial Rosario reunieron en la plaza Pringles a referentes del campo popular y la clase obrera. Allí declararon al presidente Javier Milei "persona no grata" por el rumbo económico y social del país.

En ese marco, los líderes de esos grupos también catalogaron de "provocación" la llegada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que dejó la Vocería Presidencial en medio de un escándalo de corrupción.

"La casta era el vocero", "hay que echar a Milei", "Milei, persona no grata", rezaban varias pancartas entre las familias y militantes que acompañaron la movida con mates y torta asada frente a las puertas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde un tráiler de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) hacía las veces de escenario y desde el cual los principales referentes gremiales propalaron críticas y argumentos por los cuales "aún vale la pena luchar".

Entre los actores políticos presentes en Paraguay y el pasaje Álvarez se encontraba el diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía, FAS), quien consideró: "Al presidente hay que repudiarlo, no sólo por lo económico y social sino también por lo simbólico. Este, más que un acto que hace Milei a favor de la bandera, es reírse de toda la historia argentina".

En declaraciones a La Capital, el legislador denunció una vez más que "en la madrugada de ayer (viernes) firmó la entrega del río Paraná, por donde pasa la mayor cantidad de riqueza de la Argentina".

Luego indicó: "Traerlo a Adorni en el día que recuerda, en realidad, la muerte en la pobreza del prócer que menos comió en la historia argentina como Manuel Belgrano, es una gran provocación para Rosario".

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El periodista rosarino concluyó: "Hay que generar una expresión de profundo repudio de parte de todas las organizaciones sociales y políticas que hoy nos estamos movilizando en contra de Milei en la Bolsa de Comercio, que es lo que más representa el pensamiento del saqueo que hoy está llevando adelante un presidente que quiere una Argentina colonial. Nosotros no queremos eso".

El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Eduardo Delmonte tampoco ahorró reproches para con la comitiva presidencial que llegó este sábado a la mañana al acto oficial por el aniversario de la muerte del creador de la enseña patria.

La plaza Pringles fue el epicentro del repudio de la clase trabajadora y popular a la llegada de Javier Milei a Rosario.

"El problema que tenemos es que va a venir al Monumento un personaje que repudia la bandera nacional y que ha asumido como propia la de Israel y es perrito faldero de Donald Trump, por eso pretende llevar el rumbo del país a transformarse en una semicolonia, ya que le entregó a la Marina yankee el control del mar argentino. Por eso el pueblo argentino está acá, con nosotros, en la plaza Pringles", manifestó el dirigente.

Críticas a Milei en la plaza Pringles

A su turno, la concejala justicialista Norma López aseguró que "el presidente está formando parte de de un sector de absoluta corrupción en nuestro país y que, además, ataca permanentemente a los trabajadores y trabajadoras. Y a eso le sumamos toda esa complicidad que significa Adorni para los y las argentinas y la presencia de la vicepresidenta (Victoria Villarruel), que es una negacionista. Dos acciones que nada tienen que ver con el ideario de Belgrano, quien pregonó por una educación para todos, de libertad, de emancipación, de organización política y nacional".

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En ese contexto, la edila llamó a la unidad de todos los sectores del campo popular para frenar el modelo económico del gobierno nacional. "Necesitamos de la unidad de todos los espacios con las diferencias que tenemos bajo tres o cuatro ejes concretos. No se trata sólo de frenar a Milei sino de cómo reconstruir que cada argentino y argentina se quedó sin trabajo, no tiene posibilidad de estudiar, no tiene posibilidades de lo básico que estábamos acostumbrados a transitar en nuestro país", sostuvo.

Junto al Movimiento Evita se encontraba la diputada provincial Lucila De Ponti, quien sostuvo: "Creemos que hay un presidente que está entregando los intereses y el futuro de los argentinos. Por eso el repudio también va de la mano por el hecho de que venga a Rosario con Adorni, un jefe Gabinete ya repudiado por la totalidad de la sociedad argentina por una causa de corrupción, que no hace más que insultar la inteligencia de los argentinos".

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La legisladora santafesina llamó a diagramar "una idea de futuro, que nos permita construir un proyecto distinto para nuestro país y que hay personas que lo expresan y lo encarnan y que pueden ser quienes llenan adelante esa pelea electoral en lo concreto en 2027".

Por su parte, el exdiputado nacional y referente del Partido Justicialista en Rosario y la región Eduardo Toniolli consideró que la masiva concentración en la plaza Pringles fue la expresión de "un número importante de organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, que viene a plantear su repudio a la presencia de Milei, en un día tan sentido para los rosarinos".

En ese marco, reslató que el presidente "viene llevando una política profundamente antinacional". Así señaló que las consecuencias empezaron a verse en la calle. "Algo de eso se está expresando acá, fundamentalmente: en paz, pero con firmeza y con la claridad de que de lo que ya veníamos denunciando desde el comienzo de este gobierno, de a poco se viene dando". concluyó.

Comunicado de la Multisectorial Rosario

Entre algunas bombas de estruendo, bocinas y los bombos del Sindicato de Recolectores de Rosario, la Multisectorial leyó un comunicado en el escenario donde se hizo especial énfasis en la reforma laboral, la pérdida de los recursos naturales, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la criminalización de de la protesta social como política orientada a transferir la riqueza de quienes trabajan hacia los grupos económicos concentrados.

"Mientras unos pocos multiplican sus ganancias, millones de argentinos sufren la caída de sus salarios, la pérdida de empleo y el aumento constante del costo de vida. Los jubilados son víctimas permanentes de un ajuste que deteriora sus ingresos y su calidad de vida", repasó el comunicado.

En las organizaciones gremiales señalaron: "La educación pública, la salud, la ciencia, la investigación y las universidades nacionales enfrentan recortes que comprometen el futuro de generaciones enteras. También asistimos a una creciente crisis de credibilidad institucional".

"Mientras se exigen sacrificios permanentes al pueblo argentino, la sociedad observa con preocupación una sucesión de denuncias, escándalos y sospechas que alcanzan a las más altas esferas del poder", concluyeron.