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Mundial 2026: un fan fest que es un show en el corazón de Dallas, todo alrededor de la pelota

Dallas también dispuso de un lugar especial para disfrutar los partidos del Mundial 2026, sobre todo para los que están sin entradas

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

20 de junio 2026 · 21:01hs
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A full. Simpatizantes de muchas nacionales vieron juntos Alemania-Costa del Marfil.

A full. Simpatizantes de muchas nacionales vieron juntos Alemania-Costa del Marfil.

La tarde en Dallas fue realmente insoportable en términos de temperatura (34 grados) pero eso no privó a una multitud de turistas de todas parte del mundo, inclusive de Estados Unidos, de concurrir al fan fest y disfrutar del Mundial juntos, delante de una pantalla de cine. Todo rodeado de atracciones de todo tipo para pasar el momento, sobre todo a la hora de los partidos para aquellos que, por costos u otros motivos, no pudieron hacerse de una entrada.

Los fan fest están en todas las ciudades que son sede del Mundial y el de Dallas está dentro de un estadio techado y abierto a la vez, con capacidad para unas tres mil personas. La mayoría está con su camiseta identificatoria y se cruzan hinchas de rivalidades fuertes pero todos en modo armonía y con ganas de confraternizar.

Este sábado hubo muchas camisetas alemanas y de Costa del Marfil, que jugaron en Toronto, y los goles se gritaron con todo de uno y otro lado, sin problemas. Sobre todo los teutones, que vencieron al cabo en el adicional después de ir perdiendo.

Leer más: Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

Muchas camisetas

Como en Kansas, se vieron también muchas camisetas mexicanas y particularmente este sábado se empezó a poblar de las argentinas, preparándose para el gran choque del lunes ante Austria. Muchos de ellos, claro está, llegaron a esta ciudad con la ilusión de estar en la cancha viendo en acción al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, sin importar nacionalidad.

El lugar fue pensado por la Fifa no solo para ser lugar de encuentro para observar los partidos del campeonato mundial, sino que cuenta con diferentes stand para desarrollar actividades en familia, todas relacionadas al fútbol, claro está. Desde juegos simples donde se usa la pelota con arcos chicos, hasta otros en 3D.

Además, no faltan por supuesto tiendas deportivas y de comida, con ofertas de todo tipo para que los turistas se lleven un recuerdo y no tengan que buscar otro lugar donde alimentarse.

Leer más: Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

El público siempre se renueva

Y el público se va renovando con el transcurrir del día. Primero neerlandeses y suecos coparon la escena, después los alemanes y marfileños, y ya cuando los enviados de La Capital dejaban el lugar, se podían ver nítidamente muchos hombres, mujeres y niños con las casacas de Ecuador, que jugaba su partido de segunda fecha ante Curazao.

El lunes el fan fest se llenará de argentinos que no pudieron conseguir su tickets y de aquellos que solo siguen a Leo por donde vaya. Un lugar de encuentro típico del Mundial, ahora en Dallas.

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