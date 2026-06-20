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Milei en el Monumento: con hinchada propia, indiferente con Villarruel y frente a un Pullaro encendido

Con un tono calmo, el presidente volvió a Rosario por el Día de la Bandera y la tropa de la juventud libertaria lo festejó enfáticamente. Javkin y el gobernador también tomaron la palabra y dejaron en claro sus intereses

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

20 de junio 2026 · 15:10hs
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De espaldas: Villarruel no le dedicó ni una sola mirada a Milei este sábado en Rosario.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

De espaldas: Villarruel no le dedicó ni una sola mirada a Milei este sábado en Rosario.
Milei saludó afectuosamente a Javkin

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Milei saludó afectuosamente a Javkin, Pullaro y a todos sus ministros.
Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Pullaro, encendido.
Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.
Lilia Lemoine

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Lilia Lemoine, este sábado por la mañana en el Monumento.
Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Pullaro, Milei y Javkin, los tres oradores de la jornada.

Milei, querido, el pueblo está contigo”, cantó la tropa libertaria que este sábado a la mañana se agolpó contra las vallas del Monumento a la Bandera. En un nuevo desembarco del presidente en la ciudad por el acto protocolar del 20 de Junio, su núcleo duro no le falló, llenó el parque aledaño e hizo las veces de hinchada. Además del líder de La Libertad Avanza (LLA), dio el presente su staff de ministros —incluido Manuel Adorni— y la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien atraviesa serias tensiones con el oficialismo nacional.

El evento, que se desarrolló frente al mástil mayor del Monumento, también fue encabezado por Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro, quienes tomaron la palabra frente al público y dejaron en claro los intereses de la ciudad y de la provincia, respectivamente. Las palabras más encendidas fueron las del gobernador, que no dudó en criticar el "centralismo porteño" y hasta recordó la figura del brigadier Estanislao López. “Necesitamos que, en este país federal, los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo”, reclamó el gobernador en su discurso.

En cuanto al tono del presidente, fue tranquilo, institucional y sin insultos, lo que marca un precedente inédito. Un Javier Milei calmado, vestido de traje y corbata. Eso sí: destacó la faceta de economista de Manuel Belgrano y señaló que puede ser considerado el “primer intelectual liberal económico argentino”.

El acto comenzó a las 10. Una hora antes, diferentes figuras políticas empezaron a poblar el palco ubicado frente al pequeño escenario que se montó para la ocasión, frente al mástil mayo, y que fue decorado con los colores de la Argentina. Uno de los primeros en llegar fue Javkin. Junto a él fueron tomando asiento distintas figuras del oficialismo local, como María Eugenia Schmuk, presidenta del Concejo, y la edila Carolina Labayru.

Pullaro, Milei y Javkin, los tres oradores de la jornada.

Pullaro, Milei y Javkin, los tres oradores de la jornada.

Con su debida puntualidad también llegó el grupo de concejales libertarios: Juan Pedro Aleart, Lautaro Enríquez y Sabrina Pence, entre otros. Aleart esperaba especialmente a Milei: "Bienvenido, presidente", se leyó en una bandera que colocó en una de las ventanas del Palacio Vasallo, en la esquina de Córdoba y 1º Mayo.

Muchas veces, en los actos políticos, la relevancia de las figuras se demuestra en los lugares asignados. Este 20 de Junio no fue la exepción. En una corta primera fila tomaron asiento Milei, Javkin y Pullaro, los únicos tres oradores. En segundo plano, el gabinete nacional (Villarruel incluída). Las filas de atrás quedaron reservadas para funcionarios municipales y provinciales.

En el Concejo Municipal de Rosario colgaron una bandera para el presidente Javier Milei antes del acto.

En el Concejo Municipal de Rosario colgaron una bandera para el presidente Javier Milei antes del acto.

>> Leer más: Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Villarruel llegó primera y se mostró indiferente

Minutos antes de las 10, comenzaron a llegar al Monumento los funcionarios nacionales. Un punto a destacar es que la primera en aparecer por las escalinatas que conectan con el Patio Cívico fue Villarruel, quien llegó sola, sonriente y erguida. Hasta el último momento se dudó de su presencia, ya que la vice no recibió invitación oficial de Presidencia sino de la Gobernación de Santa Fe. En consonancia, la sentaron en la segunda fila, pero al lado de Clara García, presidenta de la Cámara baja provincial, más no compartió con el resto de los ministros nacionales.

Tan solo unos momentos después del desembarco de Villarruel llegó el gabinete nacional: Luis Caputo; ministro de Economía, Alejandra Monteoliva, su par de Seguridad; Diego "Colo" Santilli, titular de Interior; Sandra Pettovello (Capital Humano); Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado.

Lógicamente, se destacó la presencia de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y recientemente imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Del acto también participaron los diputados Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz y Virginia Gallardo -quien sorprendió con un poncho albiceleste- y el célebre influencer Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, entre otras destacadas figuras del universo libertario.

Lilia Lemoine, este sábado por la mañana en el Monumento.

Lilia Lemoine, este sábado por la mañana en el Monumento.

Pasadas las 10, llegó Pullaro. Y, detrás de él, Milei junto a su hermana Karina y la diputada nacional y jefa de LLA en la provincia, Romina Diez, quien recibió a ambos en el helipuerto de Prefectura Naval. Al ingresar el presidente al palco (ya despojado de su tradicional sacón de cuero negro), saludó afectuosamente a sus ministros, al gobernador y al intendente.

Por parte del jefe del Estado no hubo beso ni abrazo para Villarruel. Tampoco intercambiaron miradas ni una sola palabra. Al menos, no públicamente. En cambio, el presidente y la vice compartieron espacio, pero la indiferencia fue total. Por lo que demostraron, el vínculo está roto y no parece haber vuelta atrás.

"¿Es difícil saludar a un vicepresidente en plena democracia? No sé. Hay que preguntarles por qué son maleducados", valoró la titular del Senado tras el acto, en conversación con la prensa. Luego del acto, Villarruel participó de la promesa de lealtad a la bandera, que se desarrolló en el Patio Cívico del Monumento, por parte de más de 3.000 chicos y chicas de cuarto grado.

Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento.

Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento.

>> Leer más: Villarruel asistió al acto del Día de la Bandera: "Lo de Adorni está totalmente de más"

Milei, con hinchada propia

La presencia del presidente en la ciudad demandó un intenso operativo de seguridad, que convocó a más de 350 policías santafesinos en las inmediaciones del Monumento, sin contar la cantidad de efectivos de Gendarmería que tuvieron que estar en servicio este sábado. Sin importar el fuerte vallado ni las fuerzas de seguridad, la tropa libertaria acompañó a Milei y actuó como una hinchada coordinada.

Un considerable número de simpatizantes se amontonó contra las vallas del Monumento, a unos pocos metros de distancia del presidente. Según pudo saber La Capital, en su mayoría eran militantes de la juventud libertaria, que gritaron fervientemente durante todo el acto, e incluso llevaron a Milei a interrumpir su discurso y agradecerles por la "banca incondicional".

"Milei, querido, el pueblo está contigo", cantaron en repetidas oportunidades los jóvenes, en su mayoría varones. Imposible no recordar el famoso: "Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación", que gustaba entonar la juventud kichnerista en cada acto de la expresidenta.

De hecho, este sábado en Rosario hubo un mención explícita a la líder del Partido Justicialista (PJ). "Cristina chorra, Cristina chorra", corearon los simpatizantes libertarios, sin mucho remate.

En esta oportunidad, en el público no se destacaron banderas de color violeta con símbolos de LLA sino que los simpatizantes eligieron llevar la celeste y blanca, respetando el tono institucional del acto y alejándose de lo partidario.

Pullaro, encendido: reivindicó a Estanislao López

En su discurso, Pullaro se mostró encendido, defendió los intereses de la provincia y llamó a ponderar al "interior productivo". Además, puso en valor la política de seguridad de su gestión.

"Hoy en Rosario manda la ley y el miedo cambió de lado", sostuvo el gobernador, que destacó que los homicidios bajaron en un 65% en los últimos dos años. "Eso no fue magia, fue decisión, inversión, método y trabajo en conjunto", detalló.

También destacó las obras que se están realizando con inversión provincial. Una de ellas es la remodelación del Monumento, que permitió recuperar, entre otros elementos, la llama votiva, el mirador y la fuente de la proa con sus chorros de agua. "Queremos decirles muy fuerte a todos: en Santa Fe las obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción", agregó el gobernador, con tono combativo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó un discurso en el acto del Día de la Bandera.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó un discurso en el acto del Día de la Bandera.

En esa línea argumental, Pullaro afirmó que los santafesinos "hacemos oír siempre nuestra voz", porque "somos rebeldes".

"Recuerden, cuando en 1830 el centralismo porteño vino a someter a Santa Fe, cómo les fue con el brigadier López", sumó Pullaro sobre quien fue gobernador provincial hasta su muerte y se alzó como un férreo defensor de las autonomías provinciales.

>> Leer más: Pullaro levantó la bandera del interior ante Milei: "Los santafesinos somos rebeldes"

En el cierre, Pullaro expresó: "Viva Santa Fe, viva la Patria. Dios proteja Rosario, Dios proteja la provincia invencible, Dios proteja la República Argentina".

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