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Bronquiolitis: confirman que por primera vez en mucho tiempo no hay internaciones en hospitales

Desde la subsecretaría de Políticas Sanitarias del municipio atribuyeron ese registro a la campaña de vacunación en madres gestantes. Consejos sobre la gripe estacional

19 de junio 2026 · 06:25hs
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La vacunación contra la bronquiolitis a embarazadas permitió reducir las internaciones. Es una sola dosis y se coloca a partir de la semana 32 de gestación.

La vacunación contra la bronquiolitis a embarazadas permitió reducir las internaciones. Es una sola dosis y se coloca a partir de la semana 32 de gestación.

El sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud Pública del municipio arrojó datos alentadores respecto a los primeros cuadros respiratorios estacionales con la inminente llegada del invierno. Por primera vez en varios años, los efectores públicos no registran internaciones por cuadros de bronquiolitis, hecho que desde el municipio catalogaron de "histórico". La campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio, la clave.

Este dato alentador motivó a la confirmación del dato a través de una rueda de prensa desarrollada por la subsecretaria de Políticas Sanitarias del municipio, Stella Marys Binelli —exdirectora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela—, quien valoró la concientización de las madres gestantes sobre la importancia de aplicarse la vacuna.

Un hecho "histórico"

"Las consultas se movieron los primeros días de junio, pero el dato relevante es que no tenemos al día de hoy internaciones en neonatologías por casos de bronquiolitis, y esto es un hecho histórico", destacó la profesional.

Binelli atribuyó este caso a la importancia de la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que se aplica en madres gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. En ese marco, explicó: "Los anticuerpos atraviesan la membrana de la placenta y le aseguran la protección a ese futuro bebé durante los primeros seis meses de vida".

La exdirectora del Vilela estimó una población de embarazadas aproximada de 3.125, y de esa cantidad de gestantes, 1.810 se aplicaron la vacuna.

"Esto quiere decir que superamos el 50 por ciento, y por eso consideramos que es el impacto que estamos viendo, ya que fue in crescendo en los últimos años, por eso creemos que es el resultado que tenemos", evaluó.

En ese contexto, detalló: "La vacunación es fundamental como la antigripal, porque esta ola que hemos visto es la cepa N3H2, que es altamente contagiosa y provoca síntomas en forma brusca tales como cefaleas, dolores musculares y fiebre muy alta que cuesta mucho bajarl".

Por eso, recomendó mantener los espacios abiertos y aireados, si la ventilación es cruzada, mejor, aunque no es necesario un tiempo prolongado. "Con ventilar los espacios durante 10 minutos todos los días es suficiente; el lavado de manos es fundamental; si vamos a toser o estornudar, que sea con el pliegue del codo", apuntó.

También llamó a estar atentos al plan de vacunación, que es "el más completo de todos, es gratuito y es obligatorio. Entiendo que el tema de las vacunas genera opiniones a favor y en contra, pero lo cierto es que protegen a la población de enfermedades serias y bajan la morbimortalidad, por eso es importante tenerlo presente", subrayó.

Desde febrero de 2024, la vacuna contra el VSR está incorporada en el calendario nacional de vacunación. Es una herramienta fundamental, ya que previene cuadros graves de bronquiolitis en bebés de menos de un año de vida y que en la mayoría de los casos requiere de internación en neonatología por el riesgo que representa.

Gripe

Binelli confirmó que el virus principal que se encuentra en circulación es el Influenza, de la cepa N3H2. En el caso de los cuadros gripales pediátricos y adultos, sostuvo que uno de los casos más frecuentes es el regreso a las actividades antes del tiempo prudencial y es allí donde se producen contagios y reinfecciones.

"En muchos casos llevamos a los chicos a las escuela antes del tiempo correspondiente. Para eso, tienen que pasar 24 horas al menos sin fiebre, ni antitérmicos y con una buena recuperación de estado general. Lo mismo va para actividad física y vacunación", recomendó.

La profesional remarcó la importancia de los cuidados y la responsabilidad social de la población que quedó demostrada en esta primera quincena de junio al comparar otras épocas con guardias pediátricas atiborradas de pacientes.

"La consultas en guardias no se movió demasiado, ya que el hospital Vilela llegó a tener 220 consultas los primeros días del mes y ese número descendió a 150. Hay que tener en cuenta que estos números, en otras épocas, eran mucho mayores, con 500 consultas por día", valoró.

Sin embargo, apuntó que si bien los números no son impactantes, es llamativa y preocupante por "la complejidad por factores psicosociales que envuelven a la enfermedad orgánica".

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