Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

La gestión libertaria habilita anticipos por hasta 400.000 millones de pesos. En la Casa Gris prevén un segundo semestre complejo

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares, enfrentan una segunda mitad del año exigente para las cuentas de Santa Fe por los vencimientos de obra pública y la caída de la coparticipación.

En medio de las tensiones entre el Estado nacional y las provincias por el reparto de recursos, el gobierno de Javier Milei autorizó a Santa Fe a acceder a adelantos de coparticipación por hasta 400 mil millones de pesos para financiar gastos.

Así lo estableció el gobierno nacional a través del decreto 474/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma lleva la firma del presidente; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y del ministro de Economía, Luis Caputo .

A partir de ese decreto, la provincia puede pedir un adelanto de coparticipación con una tasa de interés del 15 por ciento anual.

Los adelantos de los fondos que gira el Estado nacional permiten a las provincias financiarse en tiempos en que las cuentas públicas locales se resienten no sólo por la motosierra de Milei sino también por la caída de la actividad económica.

Una herramienta para Santa Fe

En el gobierno provincial vieron una oportunidad de cubrirse frente a un segundo semestre que luce exigente por dos motivos.

“Vamos a estar en un pico de vencimiento de obra pública, por 100 millones de dólares mensuales. Además, la coparticipación federal no despega. Incluso puede caer”, alertaron a La Capital en el Ministerio de Economía.

En el equipo de la cartera que conduce Pablo Olivares también resaltaron que no existe en plaza otra herramienta financiera con una tasa tan accesible. En mayo, la inflación interanual fue 33,2 %, según el Indec.

En la Casa Gris indicaron que hace seis meses plantearon al gobierno que la línea de financiamiento debía ampliarse a otras provincias, no sólo a las que están en una situación crítica.

Hace dos semanas, desde el gobierno nacional consultaron a Santa Fe si les interesaba sumarse al esquema y les respondieron que sí.

Aparte de sostener el plan de obra pública y atender emergencias que puedan aparecer en el camino, en el Ejecutivo provincial piensan usar parte de esos recursos para cubrir el vacío que generó el Estado nacional en la provisión de medicamentos con el desmantelamiento del plan Remediar.

Plazos

Si la provincia usa esa herramienta, el Estado nacional retendrá de manera mensual el importe en lo que reste de 2026.

El tiempo juega. Mientras más cerca se esté de fin de año, el monto tendrá que ser devuelto en un tiempo menor.

“Más tarde lo uses, te sirve menos. Si se usa, vale la pena tomarlo antes de septiembre”, razonaron en el Ministerio de Economía de la provincia.

Allí indicaron que el monto máximo equivale a un tercio de lo que recauda en un mes la provincia. “Es una herramienta coyuntural”, sostuvieron.

De todos modos, es un número significativo. Por caso, es cien veces más de los fondos que puso la provincia para terminar las obras de restauración en el Monumento Nacional a la Bandera.

El emblema de la ciudad fue reinaugurado el miércoles pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, y será el escenario del acto del 20 de Junio, al que se sumará Milei.

En plena tensión con los aliados por el reparto de fondos y el caso Adorni, Milei da gestos hacia las provincias no gobernadas por el kirchnerismo.

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El decreto firmado por el presidente amplió la asistencia a Entre Ríos, gobernada por un PRO violeta como Rogelio Frigerio. Y sumó a Jujuy, conducida por el radical Carlos Sadir, que al igual que Pullaro integra el espacio Provincias Unidas (PU).