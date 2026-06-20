La Capital | La Ciudad | jardín

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Las denuncias activaron alertas y se puso de relieve la necesidad de evaluaciones psicológicas a quienes trabajan con niños y adolescentes, un déficit de larga data

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

20 de junio 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Protesta de padres frente al jardín de infantes de Empalme Graneros.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Protesta de padres frente al jardín de infantes de Empalme Graneros.
La violenta protesta de padres en el jardín de infantes de Empalme Graneros requirió la intervención de la policía.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La violenta protesta de padres en el jardín de infantes de Empalme Graneros requirió la intervención de la policía.

Las denuncias de abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros generaron conmoción en la ciudad. Por el momento, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) está investigando catorce presuntos abusos sexuales contra niños de entre 4 y 5 años, todos cometidos por Rubén L., el asistente escolar que fue apartado de su cargo el mismo día en que se conocieron las acusaciones.

El hombre de 55 años ya fue imputado por tres de los hechos y se le dictó prisión preventiva. En paralelo a la intervención judicial, hubo una protesta de padres en la puerta de la institución que se tornó violenta, requirió la intervención de la policía y obligó al equipo docente a retirarse del lugar con custodia. Frente a este grave y complejo escenario, es importante conocer cuáles son los pasos a seguir en un contexto de estas características.

Los pasos a seguir y la intervención en el jardín

En primer lugar, la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia, Daiana Gallo Ambrosis, afirmó que, frente a un contexto de presunto abuso sexual, la denuncia en la escuela no es lo mismo que una denuncia penal. Sin embargo, el primer paso para las familias es acercarse a la institución educativa y poner al equipo directivo en conocimiento de la situación.

>> Leer más: Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

"Hay dos esferas: la penal, de la que se encarga el MPA, y después está la parte administrativa, que es de lo que nos estamos ocupando desde (el Ministerio de) Educación", detalló la funcionaria en conversación con La Capital, y agregó: "Si se trata de un delito, asesoramos a los padres para que realicen la denuncia penal".

“Cuando la escuela se anoticia de un evento de estas características, se activa un protocolo: se avisa al Ministerio y al 911, y se abre una investigación sumarial", sumó Gallo Ambrosis. Por ejemplo, en el caso del asistente escolar —portero— del jardín de Empalme Graneros, el mismo día se lo apartó del cargo. Esa misma jornada tuvo lugar la violenta protesta del jardín y el hombre quedó detenido. Todo sucedió el miércoles 10 de junio.

“En este caso puntual, el protocolo se activó cuando ya estaba el conflicto, ¿por qué? Porque no hubo previsibilidad: la mamá hizo la denuncia a la 1:20 de la madrugada ese día”, puntualizó la funcionaria sobre lo sucedido el pasado 10 de junio.

“Cuando el equipo directivo llegó a la escuela ya había una situación de extrema violencia, de un intento de linchamiento (al portero) y golpes a los docentes en general”, siguió Gallo Ambrosis. En este marco, la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia señaló que la prevención es fundamental ante este tipo de escenarios.

La violenta protesta de padres en el jardín de infantes de Empalme Graneros requirió la intervención de la policía

La violenta protesta de padres en el jardín de infantes de Empalme Graneros requirió la intervención de la policía

En este marco, el Ministerio de Educación intervino la institución y reemplazó a todo el equipo directivo. Por su parte, las diez docentes de la institución se tomaron licencia por voluntad propia tras los graves hechos. El recambio se realizará por escalafón, aseguraron desde la cartera. "Es un caso excepcional, no recuerdo intervenciones de este tipo en la ciudad", puntualizó la funcionaria pública. Por el momento, las clases no se reanudaron en el jardín de Empalme Graneros.

>> Leer más: Abuso sexual en un jardín de infantes: todas las docentes pidieron licencia y ya hay 14 denuncias

Señales de alerta

En diálogo con La Capital, el exdirector del Instituto Superior Zona Oeste y presidente de la Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todos", Arístides Álvarez, detalló ciertas señales de alerta que pueden demostrar niños y niñas y a las que hay que prestarles particular atención.

"La familia tiene que estar atenta a las actitudes de los chicos, si hay cambios de conducta, vergüenza, temor, llanto, ira, reacciones que no son típicas", señaló el especialista en educación, y continuó: "Si aparece miedo, no quieren ir a la escuela y no sabemos por qué, inventar que está enfermo; hay muchas reacciones".

"Ahí le corresponde al adulto a cargo crear un clima de confianza, escuchar al niño sin interrumpirlo y sin hacer juicios de valor", siguió el presidente de la entidad.

Por otro lado, además del rol activo de la familia, Álvarez destacó la importancia del compromiso docente: "Lo principal es la mirada docente de poder percibir en el niño alguna situación que esté pasando de angustia por abuso o acoso, ya sea dentro de la escuela o en el seno familiar, porque no nos olvidemos que hay muchos casos de abuso intrafamiliar".

Evaluaciones psicológicas para el personal docente, déficit de larga data

En este marco, Álvarez expresó la necesidad de "reforzar" las evaluaciones psicológicas, un déficit de larga data. "Cuando se ingresa a la docencia te hacen lo que se llama una carpeta médica, donde hay una evaluación psicológica muy livianita", aseguró el exdirector.

"Fui 35 años docente, nunca me evaluaron psicológicamente más que cuando ingresé a dar clases. Y vos, en esa cantidad de años, podés cambiar de personalidad", ejemplificó el especialista.

"Urge que todas las personas que trabajen con niños y adolescentes tengan un examen psicotécnico cada cinco años, al menos", detalló Arístides Álvarez, y agregó: "Más en el contexto como el que estamos, después de la pandemia se presentan problemas de salud mental severos en toda la sociedad".

Además del refuerzo de las evaluaciones psicológicas, Álvarez destacó el contexto de violencia que atraviesan los docentes, lo que puede generar "miedo" en los trabajadores y los puede llevar a evitar la denuncia de ciertas situaciones. "Muchos docentes tienen miedo de denunciar determinadas situaciones por la condena social que puede haber o incluso física, que los linchen los padres, como pasó en el jardín (de Empalme Graneros)", expresó.

"Lo que a mí me asombró en este caso es el nivel de violencia y esto también habría que pensarlo. ¿Por qué agredir a la escuela? ¿Por qué un padre quería romper la puerta? ¿Por qué querían prender fuego la escuela?", reflexionó el profesional sobre los hechos del pasado 10 de junio en el Jardín de Infantes Paulo Freire, y comparó: "Si se da esta situación en un hospital, ¿vas y rompés todo? ¿Dónde te vas a ir a atender después?".

Noticias relacionadas
Las temperaturas empiezan a bajar de manera pronunciada y el frío se sentirá en Rosario, pero el sol hará que el tiempo sea más agradable.

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El palco oficial, listo para que Rosario reciba a las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, en un contexto de tensión política.

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Juan Monteverde y sus aliados, el día en el que intentaron plasmar una sesión para frenar el parque acuático.

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

El acto central por la celebración del Día de la Bandera se lleva adelante cada año en la ciudad de Rosario. 

Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Lo último

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Los Pericos: Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen

Los Pericos: "Las canciones de siempre son inmortales, pero hay que construir las que vienen"

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Está en el puesto 62 de Latinoamérica, incluyendo a las privadas. Se difundió un ranking internacional con un total de 1.500 casas de estudios

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Ovación
Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni piensa tres cambios en Argentina

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni piensa tres cambios en Argentina

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento