Turismo Carretera: Aguirre la pole y el equipo de Acebal al acecho con Castellano

El Templo de la Velocidad de Rafaela abrió de nuevo sus puertas a la máxima categoría del automovilismo nacional, con una clasificación que volvió a poner a Valentín Aguirre en el primer lugar después de mucho tiempo . Con el multicampeón Agustín Canapino que lo escoltó y con un equipo santafesino que se las trae en su incursión en la mayor del Turismo Carretera : el Galarza Racing de Acebal, con el regular Jonatan Castellano, que es el escolta del campeonato, fue tercero y largará en punta la tercera batería, en busca del primer triunfo que le dé la victoria obligatoria.

Aguirre, con el Chevrolet Camaro, conquistó la quinta pole en el TC y la primera desde 2019. Y todo en la primera vez que Rafaela recibe a todos los autos de la nueva generación, ya que en la anterior presentación de 2024 aún había en pista modelos viejos.

Canapino quedó cerca del también arrecifeño, todo en medio de una polémica, ya que el Maquin Parts hizo una protesta que no prosperó. Como el Titán tiró detrás de su compañero Santiago Mangoni, el equipo venadense dijo que el ganador de Concepción tiró los conos a propósito en una de las chicanas para que el ganador de Viedma la cortara y ganara tiempo.

Así, los pilotos de los Mercedes atendidos en Venado Tuerto, Otto Fritzler y Diego Azar, se debieron conformar con muy buenas posiciones de todas maneras: 4º y 5º.

En el sexto lugar se ubicó el mejor piloto santafesino, el de Villa Minetti Ignacio Faín con el mejor Torino, por lo que partirá detrás de Castellano en la serie. Mientras que el Pinchito, que hizo la vuelta también en succión con el compañero Marcos Dianda, premió también al pibito de Guatimozín que clasificó 7º. Marcos Landa, Nicolás Bonelli y Christian Ledesma completaron el top ten.

El líder José Manuel Urcera clasificó 34º y el último ganador, Facundo Chapur, 41º. Mientras, dos de los pilotos del RUS Med Team de base rosarina anduvieron bien: Josito Di Palma fue 13º y Juan Bautista De Benedictis 16º. El compañero de ambos, el rosarino Thomas Ricciardi, no puede despegar del fondo en su año debut, y quedó 51º, claro que a solo 1,503s de la punta, lo que muestra la paridad del TC.

Los otros de Santa Fe

Los otros pilotos santafesinos anduvieron bien entre los 55 autos en pista. El de Reconquista Gaspar Chansard fue 18º y el parejense Facundo Ardusso 20º. A las 11, 11.25 y 11.50 serán las series del TC, y la final a las 13.55, a 25 vueltas.

En el TCP, el de Rufino Faustino Cifre fue 9º, el del Galarza Racing Eugenio Provens 8º y el del RUS Med Team, Santiago Biagi 14º. Las series son a las 10.10 y 10.35, y la final, a 20 vueltas, a las 12.50.