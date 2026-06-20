San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

El agente del futbolista dijo que fue él y no el arquero quien hace un tiempo dijo que necesitaba jugar. Y agregó: "Hoy no tiene oferta de ningún club"

Jorge Broun fue el arquero titular en los títulos de la Copa de la Liga 2025 y la Liga 2025.

La no continuidad de Jorge Broun en Central fue una noticia que hizo ruido en el mundo Central y, por el momento, es lo único confirmado. En lo que tiene que ver con el futuro del arquero, no hay demasiados detalles. Lo que sí dijo su representante, Roberto San Juan , es que le parece una decisión “totalmente injusta” . Y agregó: "No tiene ofertas de ningún club todavía”.

Desde el momento en que se conoció que la dirigencia optó por pedirle a Broun que rescinda el contrato se especuló con la posibilidad de que Fatu continúe su carrera en Gimnasia, algo que fue desmentido por su agente a Ovación.

“No tiene oferta de ningún club. El único club que tiene hoy es Central, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre” , contó San Juan, quien sí confirmó que al arquero “le pidieron rescindir el vínculo”.

Broun estuvo de vacaciones como el resto de sus compañeros y, tras el regreso de las mismas, desde la dirigencia lo contactaron para comunicarle cuál había sido la decisión respecto de su vínculo con el club. Y el mundo Central se convulsionó.

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Pero del lado del futbolista fueron claros en el mensaje y aclararon que a partir de esta situación, que consideran “injusta” y que les provoca "mucho dolor", se pondrán a trabajar sobre el futuro del jugador. Pero aclararon que no hay oferta de ningún club, por lo que desmienten la posibilidad, al menos por ahora, de que siga jugando en Gimnasia.

Broun está a muy pocos partidos de convertirse en el arquero con más presencias en el arco de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Broun, uno de los máximos referentes del plantel, se vio relegado en el puesto tras el arribo de Jeremías Ledesma, a quien el cuerpo técnico apuntó para ser titular. En este primer semestre del año, estuvo en cinco de los 27 partidos que disputó el canalla.

A pocos partidos de batir el récord

Broun está a apenas cinco partidos de convertirse en el arquero con más presencias en el arco de Central. El único que lo supera es Edgardo Andrada. Además de la continuidad que busca cualquier jugador, alcanzar esa marca era algo que Fatura tenía como gran objetivo.

Fue una de las piezas clave en el equipo campeón de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo, y también el arquero titular en el título de la Liga 2025, ya con Ariel Holan como entrenador. Con la llegada de Almirón, el club fue en busca de Ledesma.

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Las palabras de su representante

Ledesma fue, claramente, el elegido por el entrenador, y por la escasa participación de Broun en este primer semestre del año fue que su representante declaró, después de la eliminación en Copa Argentina a manos de Gimnasia: “Fatu necesita jugar, está en su mejor momento deportivo, físico y mental, pero necesita competir. Él considera que tiene que jugar y yo pienso que no se le respetó la trayectoria, porque era capitán y referente”.

En relación a aquellas palabras, San Juan manifestó: "Es algo que dije yo, no Fatu. Y lo hice porque lo único que hago es defender los intereses de mis jugadores. No estoy simplemente para cobrar una comisión. Por eso considero que se trata de una decisión totalmente injusta”.