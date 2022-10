Rosario Central necesita abrir alas para tomar un poquito de vuelo

Entre tantas cosas que le pueden pasar a un equipo de fútbol hay una que genera, cuanto menos, ingratitud, y tiene que ver con que el final de un campeonato lo tome dando pasos de puro compromiso, sin la más mínima aspiración de luchar por algo que valga la pena. Y así anda Central en esta recta final de campeonato en el que no pelea absolutamente por nada más que por sumar los puntos suficientes como para lograr cierta holgura de cara a la próxima temporada, en la que aún no está claro si habrá promedios. Es que de haberlos, el canalla iniciará un 2023 con las preocupaciones lógicas de un equipo que viene de hacer bastante mal las cosas y que no le quedará otra que pagar las consecuencias. Por esto la de esta tarde ante Defensa y Justicia (a las 16.30 y con arbitraje de Nicolás Lamolina ) será una de las cuatro estaciones que le queda por transitar en busca de un cachito de alivio. Es poco, casi nada para las pretensiones de un club como Central, pero a la vez parece demasiado.

Central2.jpg El Central de Tevez nunca pudo encontrar regularidad y ya le quedan pocos partidos para lograrlo. Leonardo Vincenti / La Capital

Son muchos interrogantes en la vida de este Central que se abrazan a otros tantos que vienen de arrastre, fundamentalmente desde lo deportivo. Por eso, la desazón que reina en Arroyito respecto a lo que hay y pensando en lo que viene.

Central hace seis partidos que no gana y contra eso no hay análisis que ameriten un ejercicio mental de alta gama. Si llegó a eso es porque el equipo no responde y ahí las causas sí pueden ser varias. La más importante, sin dudas, es la incapacidad de Tevez hasta aquí para encontrarle la vuelta al equipo, algo que pudo darse por impericia del propio entrenador o porque el DT fue víctima también de un plantel que no contaba con la jerarquía suficiente como para pelear por algo verdaderamente importante. Tampoco se debe pasar por alto que este plantel fue armado, en gran medida, de acuerdo a las pretensiones del propio Tevez.

Lo inmediato será corregir esa medianía futbolística que tiene atrapado a Central y que le impide, entre tantas cosas, ser un equipo competitivo, con altibajos pronunciados dentro de un mismo partido. Lo sucedido en el empate frente a Unión fue una buena muestra. Una más.

Hay un vuelo que el canalla debe tomar, por ínfimo que sea, porque ya sin chances de aspirar a algo que lo seduzca está frente a la necesidad de acomodar lo que hay en el presente para proyectar el futuro. Hoy es lo que hay, hoy esto es Central.