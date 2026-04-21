Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales en playoffs

El Canalla no pierde de vista el objetivo inmediato de clasificar a la siguiente instancia del torneo e ir a la pelea directa por el título

Rosario Central obtuvo una importante y agónica victoria por 2-1 ante Sarmiento que lo acomodó de cara a los octavos de final del torneo Apertura , el objetivo inmediato que tendrá el equipo de Jorge Almirón. A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, empieza a ver cuál será su destino en el campeonato .

Si bien la Copa Libertadores es la prioridad absoluta de este año, el Canalla no deja de lado el torneo local y se ilusiona con dar pelea. Todavía resta la fecha 15, en la que visitará a Estudiantes de Río Cuarto, y la fecha 9 pendiente, en la que recibirá a Tigre, luego de aquel paro de la AFA.

Con 24 puntos en 14 partidos disputados, Central se ubica en la 4º posición de la Zona B y tiene un pie adentro de los octavos de final del Apertura, aunque deberá confirmar su boleto y buscar quedar entre los primeros cuatro lugares para disputar al menos el primer partido en el Gigante de Arroyito.

A su vez, los de Almirón intentarán no perder pisada en la tabla anual, que lo coronó campeón de Liga en 2025, con el objetivo de tener otro frente de pelea por un título para el segundo semestre, con una nueva estrella que se definirá al cierre de la fase regular del torneo Clausura.

Qué rival tendría Central en los octavos del Apertura

En caso de confirmar su clasificación a octavos de final, Central enfrentaría a uno de los clasificados de la Zona A. Si termina entre los primeros cuatro, jugará como local, pero si ingresa entre el 5º y el 8º puesto deberá disputar al menos la primera instancia como visitante.

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Por el momento, el 4º lugar en el que se ubica el Canalla lo empareja con Lanús, que permanece en el 5º lugar del otro grupo con 22 puntos y también se encuentra comprometido con la Copa Libertadores.

Cómo quedarían conformadas las llaves de playoffs

En tanto, el lado del cuadro de playoffs en el que quedaría Central hasta la fecha tiene otros duelos picantes. En caso de avanzar a cuartos de final, enfrentaría al ganador del clásico entre Estudiantes (1º de la Zona A) y Gimnasia (8º de la Zona B). En semifinales, el rival se definiría entre el ganador de las siguientes dos llaves: River vs. Unión y Boca vs. Huracán.

Por el otro lado del cuadro, el que definiría al otro finalista del Apertura, se definirían las siguientes llaves: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia, Talleres vs. Belgrano, Vélez vs. Barracas Central y Argentinos vs. Independiente.