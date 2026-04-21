Son referentes históricos de Newell's, ya se enfrentaron en una final y vuelven a jugar un partido decisivo

Alfredo Berti y Darío Franco, dos entrenadores con un origen común en Newell's que ya jugaron una final y este fin de semana vuelven a enfrentarse.

Los dos se formaron como futbolistas en Newell's . Fue durante una época en la que la cantera rojinegra producía jugadores como si fuese una fábrica. Muchos años después, cuando ya se habían convertido en entrenadores, se enfrentaron en una recordada final. Y el fin de semana volverán a hacerlo en un partido caliente. ¿Quién ganará esta vez?

Darío Franco y Alfredo Jesús Berti tienen un pasado muy identificado con Newell's. Además de haber jugado en el mismo puesto, tienen en común que son producto de las inferiores rojinegras. Ambos llegaron a la primera división y Franco incluso celebró un título histórico para el rojinegro, aquel que el equipo consiguió nada menos que en la Bombonera en una infartante definición por penales.

Tuvieron otra cosa en común: después de descollar en Newell's, los dos se fueron a jugar al extranjero. Franco jugó en Zaragoza, Atlas y Morelia. Berti lo hizo en Atlas, América de Cali y Boca, con un paso intermedio por el rojinegro cuando regresó de Colombia y antes de convertirse en jugador xeneize.

Sin embargo, quizás el dato más sobresaliente en sus biografías es que ambos fueron dirigidos por Marcelo Bielsa y con el tiempo, ya convertidos en entrenadores, se convirtieron en "discípulos" del Loco. En sus carreras como directores técnicos hay muchas cosas en común con la filosofía y los procedimientos del actual entrenador de la selección de Uruguay, un ícono de la historia de Newell's.

Sus trayectorias como entrenadores

Franco lleva dos décadas trabajando como director técnico y dirigió una enorme cantidad de equipos, la mayoría de ellos en el ascenso argentino. Actualmente conduce a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en la primera división, cargo al que llegó hace menos de un mes después del despido de Adrián Broggi.

Berti empezó a trabajar como entrenador en las inferiores de Newell's y, cuando Gerardo Martino se fue del club en 2013, tras ganar el título, se convirtió en el director técnico del primer equipo. Estuvo cerca él también de ser campeón, aunque debió conformarse con el subcampeonato.

Muchos años después, en 2023, Franco y Berti se enfrentaron en una final de la Primera Nacional por el ascenso a la primera división. El primero dirigía a Almirante Brown y su colega a Independiente Rivadavia. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y terminó 2 a 0 a favor del equipo mendocino. Berti le había ganado así a Franco en una definición que puso frente a frente a dos históricos referentes de Newell's.

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Frente a frente en el clásico mendocino

El próximo fin de semana volverán a enfrentarse y será otra vez en un partido caliente, aunque no se trate de una final. Independiente Rivadavia, el equipo de Berti, es la sensación del momento en el fútbol argentino: lidera cómodo su grupo en el torneo Apertura y también encabeza su zona en la Copa Libertadores, donde ganó los dos partidos que jugó, uno de ellos en el Maracaná ante Fluminense. Gimnasia (Mendoza) viene repuntando, le escapa a la zona del descenso y ahora sueña con la posibilidad de llegar a los octavos de final del Apertura.

El clásico, inédito en la primera división del fútbol argentino, será vital para el Lobo en su aspiración de llegar a los playoffs, para lo que debe sumar los seis puntos que quedan en juego y esperar otros resultados. La Lepra, en cambio, ya se aseguró hace rato un lugar en esa instancia. Aun así, será un partido especial para ambos equipos. Y también, claro, para sus entrenadores.