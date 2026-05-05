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Central tiene día y hora confirmados para jugar ante Independiente por los octavos del Apertura

El Canalla recibirá al Roio en busca de los cuartos de final del certamen. Cómo se define en caso de empate.

5 de mayo 2026 · 16:40hs
Ángel Di María es la principal carta de desequilibrio de Central.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María es la principal carta de desequilibrio de Central.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA definió el cronograma de partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2026, con días y horarios confirmados tras conocerse los 16 equipos clasificados. Y Central ya conoce cuando se verá las caras con Independiente a partido único en busca de los cuartos de final.

El Canalla enfrentará el domingo 10 de mayo, a las 15, a Independiente, en el Gigante de Arroyito, con televisación de ESPN Premium.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

En caso de ganar Central jugará el próximo miércoles ante el vencedor de Estudiantes (sería en La Plata) y Racing (se jugaría en el Gigante).

Leer más: Pocho Lavezzi habló sobre su frustrado regreso al Canalla: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

El cronograma completo de los octavos de final

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Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-

21.30 Independiente Rivadavia Mendoza (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-

Domingo 10 de mayo, juega Central

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-

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