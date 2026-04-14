Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Ante una infracción de Enzo Giménez dentro del área, la terna arbitral revisó la jugada y modificó la decisión que cambió el rumbo del partido

Central comenzó con el pie derecho la tarde en el Tomás Adolfo Ducó , con un gol desde el vestuario de Enzo Copetti, un minuto y medio después del comienzo, pero luego de desmoronó . Sobre el final de la primera etapa, una revisión en el VAR le otorgó un penal clave a Huracán, que marcó el inicio de la remontada .

Los canales oficiales de la Liga Profesional dieron a conocer los audios oficiales de los árbitros durante la revisión de la infracción de Enzo Giménez sobre Facundo Waller dentro del área canalla, que derivó en el gol de Jordy Caicedo para igualar el encuentro.

Ante el intento de despeje del lateral paraguayo, el árbitro Fernando Echenique no consideró la infracción en primera instancia y respondió rápidamente a los reclamos de los jugadores del Globo. “El azul pega pelota y después hay un contacto en la pierna” , le manifestó el juez a sus asistentes del VAR.

Inmediatamente, desde la cabina de revisión, Hernán Mastrángelo y su asistente Gastón Iglesias analizaron detenidamente la jugada . “Mostrame quién juega el balón. El de Huracán. El jugador de Huracán con la rodilla juega el balón . Dame otro ángulo, que no reanude”, expresó quien será el representante argentino del VAR durante el próximo Mundial.

Penal Caicedo Huracan Central El penal de Jordy Caicedo comenzó la remontada de Huracán ante Central. Celina Mutti Lovera / La Capital

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La revisión del VAR en la derrota de Central

“Sí, el que juega el balón. La -cámara- de atrás del arco fue la mejor. Sí, tengo posible penal. El que juega el balón es el jugador de Huracán y tengo un posible contacto del pie del jugador número 16 en la rodilla del jugador de Huracán. Lo voy a invitar a un OFR por potencial penal”, afirmó Mastrángelo para informar que la jugada debía ser revisada por posible infracción.

Ante el llamado desde Ezeiza, Echenique se acercó a la cabina del VAR a un costado del campo de juego y escuchó la justificación de Mastrángelo, que dijo: “El jugador de Huracán juega el balón con su rodilla y luego el jugador de Central le impacta con su pie en la rodilla”.

“Ah, sí, sí, ahí lo vemos”, aseguró en primera instancia el juez principal, que finalmente informó su decisión a todos los espectadores. “Luego del chequeo en VAR, se observa que el jugador número 16 de Central comete falta sobre el jugador de Huracán. Cambio de decisión, tiro penal y tarjeta amarilla al número 16 de Central”, concluyó.

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Empate y posterior caída canalla

El remate desde los doce pasos de Caicedo marcó la igualdad en el marcador en Parque Patricios y sentenció el final del primer tiempo, con un duro golpe para el equipo de Jorge Almirón, que por el momento tenía en sus manos una importante victoria con un equipo alternativo.

En la segunda etapa, Central tuvo sus oportunidades de recuperar la ventaja, pero no pudo adelantarse nuevamente y, sobre el final, Huracán arremetió contra el arco de Fatura Broun.

Un mal pase atrás de Gastón Ávila a los 40 minutos del segundo tiempo fue interceptado por Juan Bisanz, quien dejó tirado al arquero canalla y puso al Globo al frente. Finalmente, Martín Nervo anotó el 3-1 definitivo a los 45' y el equipo de Almirón se quedó con las manos vacías.