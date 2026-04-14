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Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

Pese a la derrota en el Ducó ante Huracán, Central tiene el camino aliviado para entrar a 8º de final del torneo Apertura y hasta podría definir en el Gigante

14 de abril 2026 · 06:10hs
El equipo de Central que saltó al césped del Ducó ante Huracám. Perdió pero igual tiene margen para entrar a los octavos de final del torneo Apertura.

Celina Mutti Lovera

El equipo de Central que saltó al césped del Ducó ante Huracám. Perdió pero igual tiene margen para entrar a los octavos de final del torneo Apertura.

A 3 fechas del final de la fase de clasificación del torneo Apertura, Central se mantiene entre los 8equipos que hasta ahora tienen boleto para los playoffs. Pese a caer con Huracán, los dirigidos por Almirón están en el 5º lugar del grupo B, y le llevan 3 puntos de ventaja al octavo y al noveno, Tigre y Racing.

Sumando 6 de las 9 unidades en juego, los auriazules se asegurarían el acceso a los “mata mata” del campeonato local. Y también podrían lograrlo con una cosecha menor, según los resultados que se den entre los demás equipos que se encuentran en la misma búsqueda.

Con Independiente Rivadavia de Mendoza ya clasificado (29 puntos), y River (26) con más de medio pasaje en la mano, faltarían cubrirse seis cupos para conocer quiénes estarán participando en los octavos de final del torneo. Y hay nueve equipos que pelean por esos seis lugares con más chance que los demás.

En qué lugar está Central

Entre ellos está Rosario Central (21 puntos y +2) que se encuentra en la quinta posición y, apuntando a meterse en los playoff, jugará el próximo domingo un partido clave ante Sarmiento de Junín en el Gigante.

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Además del partido ante el Verde en Arroyito, y con la necesidad de sumar, los auriazules tienen que visitar a Estudiantes de Rio Cuarto en la penúltima fecha; y recibirán a Tigre en el Gigante para la última jornada, que en realidad es la novena fecha que, suspendida en su momento por un paro de AFA y que se reprogramó para los primeros días de mayo.

Los que están más cerca de conseguir los pasajes a los cruces eliminatorios de este Apertura son Argentinos Juniors y Belgrano. Los de La Paternal están terceros con 23 puntos (+4 de diferencia de gol), y flota la sensación de que un triunfo les permitirá sellar el pasaporte para lo que sigue.

Los rivales que debe enfrentar son: Atlético Tucumán (L), Huracán (V) y Gimnasia (V). Mientras que el Pirata tiene un punto menos (22 y +1 de diferencia de gol), y aún debe medirse con: Barracas Central (V), Gimnasia de La Plata (L), Sarmiento de Junín (L).

Los que están abajo en el torneo Apertura

El sexto de la tabla del grupo B es Huracán, con 20 puntos (+5), y los tres partidos que tiene por delante antes del final son ante rivales directos por la misma pelea: Tigre (V), Argentinos (L), Racing (V).

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Mientras que el séptimo de este escalafón es Barracas Central (19 puntos y +1) y aún debe medirse con: Belgrano (L), Racing (V), Banfield (L).

El octavo y por ahora último clasificado del grupo es Tigre, que tiene 18 puntos, los mismos que el noveno, Racing. Pero los de Victoria tienen mejor diferencia de gol: +4 contra +2 de los de Avellaneda. En la recta final, Tigre debe medirse ante: Huracán (L), Sarmiento (V), Central (V). Y Racing lo hará frente a: Aldosivi (V), Barracas (L), Huracán (L).

Los que tienen menos chances

Por último, y con un poco menos de chance de alcanzar la clasificación a los playoff, aparecen Gimnasia de La Plata, con 17 puntos; y Sarmiento, que cuenta con 16. El Lobo debe medirse aún con: vs Estudiantes RC (L), Belgrano (V), Argentinos (L).

Mientras que Sarmiento cerrará su participación en esta fase clasificatoria enfrentando a: Central (V), Tigre (L) y Belgrano (V). Eeste lunes a la tarde Sarmiento perdió sobre la hora en Junín con Gimnasia y le vino bien al Canalla, porque son dos que se autoexcluyen prácticamente.

Central está cerca de clasificar y podría hacerlo entre los 4 primeros. Eso sí, no puede relajarse.

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