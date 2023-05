Central: lo malo que dejó la derrota canalla en Banfield

Hay unas cuantas cosas referidas a la derrota en cancha de Banfield a partir de las cuales en Central podrán sacar conclusiones y, por supuesto, todas ellas tendrán un tinte negativo. Es que no hay otra forma de analizar lo sucedido el lunes por la noche en el Florencio Sola que no sea direccionando todo hacia la columna del debe. Y de hecho fueron demasiados los elementos desde donde fundamentar los lamentos, todos ellos relacionado entre sí, algunos más cercanos a las causas y otros como meras consecuencias. Lo cierto es que Central dio un paso atrás desde lo futbolístico y eso lo llevó a desechar una gran oportunidad de reafirmar su condición de protagonista. Algo de todo lo malo que significó el paso del equipo de Miguel Angel Russo por el sur bonaerense:

A esta altura no hay nadie en Central que exija un protagonismo absoluto y mucho menos la pelea por el título, pero todos saben por afuera de ese paso firme que muestra River que la paridad del fútbol argentino es pronunciada. Y Central encaró el partido contra Banfield ya con varios resultados puestos de los equipos que también están en ese tercio superior de la tabla. El canalla sabía que había perdido San Lorenzo, al que pudo descontarle puntos y quedar a sólo dos unidades. No hubiese sido poco terminar la fecha teniendo al ciclón al alcance de la mano. Sabía de antemano que debía ganar para que Talleres tampoco se le alejara y, también, que Defensa y Justicia no había podido sumar de a tres. Independientemente de lo ocurriera después con River (jugó después de Central), la chance de mezclarse entre los de arriba estaba ahí, pero no supo resolverlo.