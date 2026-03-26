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Administradores más profesionales: la UNR lanza una diplomatura en consorcios

La Facultad de Derecho y la Cámara de administradores de Propiedad Horizontal de Santa Fe firmaron un convenio para poner en marcha esta nueva diplomatura.

26 de marzo 2026 · 16:24hs
Administradores más profesionales: la UNR lanza una diplomatura en consorcios

La profesionalización de la administración de consorcios dio este mediodía un paso institucional en Rosario. La Cámara de administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe, sede Rosario, firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario para implementar la “Diplomatura en Propiedad Horizontal y Administración de Consorcios”, que se dictará durante el presente año académico.

La iniciativa fue presentada como un avance importante para un sector que desde hace años reclama mayor jerarquización y herramientas formativas acordes a la complejidad de la tarea. En ese marco, el presidente de la cámara de administradores de consorcios, Adolfo Jäger, destacó el acuerdo como una señal concreta en esa dirección.

“Es una excelente noticia porque desde hace años que insistimos en la necesidad de profesionalizar nuestro sector”, afirmó Jäger, quien además remarcó que se trata de una actividad que “requiere muchas áreas de conocimiento”.

La nueva formación se cursará en la sede de la Facultad de Derecho de la UNR y tendrá una carga horaria total de casi cien horas. El convenio entre ambas instituciones busca dar un respaldo académico a una tarea que, según remarcan desde la entidad, hoy exige cada vez más capacitación y actualización.

En esa línea, Jäger señaló que la cámara viene trabajando desde hace tiempo en la oferta de capacitaciones para sus asociados. “Permanentemente estamos ofreciendo capacitaciones de calidad y actualizaciones”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que ese esfuerzo encuentra límites en el escenario actual. Según planteó, “ante el vacío legal actual” esas herramientas terminan siendo como “una sábana corta”.

El titular de la cámara insistió en que la discusión de fondo excede la formación puntual y remite a la necesidad de una estructura institucional que ordene y regule la actividad. “La verdadera jerarquización viene de la mano de un colegio profesional”, indicó.

A continuación, trazó una comparación con otros rubros que cuentan con marcos regulatorios específicos. “Así como pasa con las demás profesiones, como es el caso de los corredores inmobiliarios, nosotros también necesitamos de un colegio profesional que regule nuestro sector”, expresó.

Para Jäger, ese paso no solo serviría para darle mayor reconocimiento a la tarea de los administradores, sino también para establecer controles y reglas claras. “Si no hay un colegio que controle, perdemos todos”, enfatizó.

Bajo esa mirada, el convenio firmado con la UNR aparece como una instancia de fortalecimiento institucional, pero también como parte de un objetivo más amplio. “Este convenio de capacitación con la Universidad Nacional de Rosario es un paso muy importante en el camino a la colegiación y a la profesionalización” del sector, afirmó el presidente de la cámara.

La firma del acuerdo reunió a autoridades de ambas instituciones. Por parte de la Facultad de Derecho participaron el decano, Hernán J. Botta; la secretaria académica, Romina Pérez; y el docente Gustavo Nadalini. En representación de la cámara de administradores estuvieron presentes su presidente, Adolfo Jäger; la vicepresidenta, Alejandra Hassan; y el tesorero, Claudio Martínez.

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