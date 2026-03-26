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La UNR es la primera universidad argentina en certificar Lengua de Señas

La Universidad Nacional de Rosario lanza la primera acreditación oficial en LSA con niveles B1 y B2. Preinscripción abierta hasta el 31 de marzo

26 de marzo 2026 · 16:31hs
El año pasado se dictó esta iniciativa universitaria por primera vez

El año pasado se dictó esta iniciativa universitaria por primera vez

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya habilitó la inscripción a la incipiente Certificación Universitaria en Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta inédita que acredita competencias con estándares internacionales. La iniciativa apunta a docentes, intérpretes y profesionales vinculados a la comunidad sorda.

La certificación validará los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que posiciona a la UNR como la primera universidad pública del país en otorgar este tipo de reconocimiento académico en LSA.

La UNR impulsa esta propuesta a través del Área de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Interdisciplinarios, en articulación con la Asociación Civil de Sordos de Rosario y el Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas.

El Consejo Superior aprobó la iniciativa mediante la Resolución RCS-286/2025, lo que otorgó respaldo institucional a saberes que hasta ahora carecían de validación académica formal. La universidad busca reconocer conocimientos adquiridos en ámbitos comunitarios, familiares y asociativos, con una perspectiva centrada en derechos e inclusión.

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Quiénes pueden acceder

La propuesta está destinada a:

  • Personas sordas con al menos 3 años de experiencia docente en Lengua de Señas Argentina
  • Personas oyentes con un mínimo de 3 años de formación en asociaciones de sordos
  • Personas oyentes CODA (hijos de adultos sordos)
  • Familiares de personas sordas con conocimiento de LSA

El trayecto académico incluye 120 horas de formación obligatoria y culmina con un examen final. La cursada se ofrecerá tanto presencial (los días martes a las 18) como virtual sincrónica (los jueves a las 18 solo para no residentes en Rosario).

Las clases comenzarán a mediados de mayo y finalizarán a fines de octubre. Entre noviembre y diciembre, los estudiantes rendirán el examen final ante un jurado mixto integrado por docentes y referentes de asociaciones de sordos.

Cómo es la inscripción

La UNR habilitó la preinscripción hasta el 31 de marzo a través de este link. Allí, te solicitarán diversos datos personales y acreditar el motivo por el cuál se desea realizar esta diplomatura.

La inscripción definitiva quedará sujeta a los cupos disponibles, el pago de la matrícula y la presentación de la documentación respaldatoria.

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