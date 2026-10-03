Central lleva visitantes: cómo le fue al equipo las últimas veces que lo hizo en el torneo local

Unos 3 mil hinchas dirán presente en la cancha de Banfield. Es la tercera vez en poco más de un año que el equipo Canalla estará acompañado

Los hinchas de Central en cancha de Lanús, en el primer partido como visitante del Canalla tras el regreso de Di María.

El partido del próximo lunes en cancha de Banfield será clave para Central en esto de mantener viva la ilusión de luchar por el primer puesto en la tabla anual. Pero habrá un condimento especial: la presencia de los hinchas canallas .

No son muchas las ocasiones que se presentan en el fútbol argentino para que los visitantes puedan viajar. Sucede más a menudo con Boca y River, pero al resto se le complica demasiado.

Lo cierto es que en esta ocasión Central se vio beneficiado por la buena predisposición de la dirigencia de Banfield y por ese motivo habrá 3 mil simpatizantes auriazules en el Florencio Sola.

Pese a que es algo que no ocurre tan seguido, es la tercera vez en prácticamente el último año calendario que Central tiene la posibilidad de llevar hinchas a otro estadio. ¿Cuáles fueron esos dos encuentros y cómo le fue la equipo?

El último antecedente data del 9 de agosto de 2025, por la cuarta fecha del torneo Clausura. En esa ocasión los hinchas canallas tuvieron que hacer un largo recorrido, ya que fue frente a Atlético Tucumán.

>>Leer más: Central: otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Por la cuarta fecha del Clausura 2025, Central jugó en Tucumán y los hinchas canalla pudieron viajar. Leonardo Vincenti / La Capital

El regreso a Rosario no fue con la alegría del triunfo, pero tampoco con la desazón por una derrota. Es que el equipo conducido en ese entonces por Ariel Holan igualó sin goles frente al Decano en el José Fierro.

En Lanús, con el atractivo de Di María

Un par de semanas antes sucedió algo similar. Fue el 19 de julio, en el choque frente a Lanús, en La Fortaleza. Fue el primer partido que Central jugó en condición de visitante tras el regreso de Ángel Di María a Arroyito.

Esa vez sí la excursión fue totalmente satisfactoria, ya que el Canalla se impuso por 1 a 0, con gol de penal justamente de Fideo Di María.

>>Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Después de eso hubo otras ocasiones en las que los hinchas pudieron acompañar al equipo, pero todas fueron por la Copa Libertadores, en la que no hay prohibición de hinchas visitantes.

El hincha de Central en Copa Libertadores

En su primer viaje en la Libertadores de este año, en Paraguay, el hincha canalla acompañó masivamente al equipo de Almirón.

En la edición de este año del certamen continental, los simpatizantes auriazules viajaron a Paraguay al partido contra Libertad, también a Venezuela (ante Universidad Central), a Ecuador (Independiente del Valle) y a Brasil (Corinthians). Los primeros tres por la fase de grupos y el último por los octavos de final.

Ahora habrá una nueva chance por el torneo local. El próximo lunes, este equipo de Jorge Almirón que viene de ser campeón en la Supercopa Internacional, tendrá el acompañamiento de sus hinchas.