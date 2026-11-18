Tras casi tres semanas de recuperación, el capitán y goleador Ángel Di María volvería al equipo. Campaz es otros de los que tuvo una buena evolución

Ángel Di María no jugó el último partido y en Central esperan su regreso con los brazos abiertos.

Los octavos de final del torneo Clausura están cada vez más cerca y Central trabaja con la mira puesta en los 90 minutos (pueden ser 120) contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con la esperanza de que se produzca un retorno esperado al equipo.

La referencia está más que clara y tiene que ver con la casi segura vuelta de Ángel Di María , quien viene de estar ausente en el último encuentro del torneo, frente a Estudiantes de Río Cuarto .

No es necesario analizar demasiado para establecer la importancia de Di María en este equipo. Es que se trata del capitán y máximo referente. Pero no sólo eso, sino que es también el goleador canalla en el Clausura. Lleva convertidos seis tantos.

Serán tres semanas las que el campeón del mundo habrá tenido de recuperación después de aquel partido en Junín, contra Sarmiento, en el que no pudo completar los 90 minutos, producto de esa molestia en el lado izquierdo del pubis a la que él mismo hizo referencia a la salida del vestuario en el estadio Eva Perón de Junín.

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El último partido de Di María fue en la victoria de Central ante Sarmiento. Tuvo que ser reemplazado. Héctor Rio / La Capital

Aun habiéndose tratado de una pequeña ruptura fibrilar, habrá pasado el tiempo suficiente como para que se recupere. Lo verdaderamente importante por estos días es que el futbolista fue evolucionando muy bien y, más allá de los cuidados especiales con los que se manejó el cuerpo técnico, Di María tiene todo para ir desde el arranque el próximo domingo en el Gigante de Arroyito.

De cumplirse esto, su regreso al equipo sería en lugar de Julián Fernández, siempre y cuando no aparezca algún tipo de complicación con algún otro jugador en esa zona de la cancha.

La situación de Jaminton Campaz

Es que, se recuerda, otro de los que anduvo con molestias es Jaminton Campaz, quien no viajó a la convocatoria con la selección de Colombia por ese contratiempo.

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El colombiano informó al cuerpo técnico canalla sobre esa molestia y por eso se tomó la decisión de que se quedara en Rosario trabajando junto al plantel y no participe de esta doble jornada de fecha Fifa.

Jaminton Campaz no viajó con la selección de Colombia por una molestia muscular. Celina Mutti Lovera / La Capital

Donde sí el técnico Jorge Almirón se verá en la obligación de meter mano en el equipo es en la defensa. La ausencia de Gastón Ávila, expulsado contra Estudiantes de Río Cuarto, abrió una vacante en esa posición, para la que hay unos cuantos candidatos.

Los nombres que tiene a mano el entrenador canalla son los de Sebastián Zaracho, Juan Giménez, Facundo Mallo y Juan Cruz Komar. De alguno de ellos saldrá el acompañante de Ignacio Ovando en la zaga central.

Posiblemente, Almirón ya tenga decidido quién será el reemplazante del Gato Ávila, pero tiene de todas formas algunos días más para probar.

El probable de Central

A varios días del partido contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el probable de Central sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho o Juan Giménez y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.