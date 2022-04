La dirigencia de Central le bajó el perfil a la amenaza: "La nota anónima es un hecho aislado"

Rodolfo Di Pollina declaró que "en principio el repudio por ese accionar, y que las amenazas y cualquier tipo de violencia no van con nuestra formas. Sabemos que las cosas no están saliendo ni cerca de lo que pretendíamos, por lo cual hay que poner el foco y mirar hacia adelante. Hay que respaldarnos entre nosotros porque estas no son las formas ni suma".

central.jpg El mensaje en todo amenazador fue depositado frente al ventanal de la sede de Central de calle Mitre. Foto: Twitter @carrafiellofer

El presidente además remarcó que "en principio no vamos a hacer ninguna denuncia porque fue el sábado y todo quedó ahí. Pero seguramente este lunes cuando hablemos con el resto de los miembros de la comisión veremos este tema y si tomaremos alguna medida o no".

A su turno, el vicepresidente primero canalla, Ricardo Carloni, dijo: "Es un hecho aislado. El informe que tengo marca que el sábado, tipo 19 horas, un grupo de cuatro o cinco chicos dejaron ese papel en la sede. Lo tiraron por debajo e la puerta y se fueron. No hay mucho más que eso en realidad. Dejamos las cámaras, que están funcionando perfectamente, a disposición. Pero insisto, es un hecho totalmente aislado porque no pasó más nada".