Central: las razones por las cuáles es candidato y el por qué no lo es

El elenco de Ariel Holan tiene el aval de la tabla de posiciones para erigirse como uno de los candidatos a ganar el Apertura 2025 . Pero también lo condiciona el formato del torneo, donde en los playoffs todo se equipara y no importa lo que se hizo en el pasado, ya que con un mal partido se puede quedar afuera de todo.

El fútbol canalla en este 2025 dio un giro de 180 grados respecto a lo sucedido en 2024. Es que, tras haber salido campeón de la Copa de la Liga en 2023 de la mano de Miguel Russo, el año pasado, a excepción de los triunfos contra Newell’s, no cumplió ninguno de los objetivos.

Si hay algún plus que Central tiene respecto a otros equipos, es que varios de los referentes de este plantel (léase Jorge Broun, Facundo Mallo, Carlos Quintana, I gnacio Malcorra y Jaminton Campaz ), ya vienen jugando juntos desde hace más de 100 fechas.

Pasaron por todos los estados. Desde no tener un buen comienzo en 2023, a entrar con lo justo a los playoffs de ese año para enfrentarse con equipos como Racing y River en esas instancias defensivas y luego salir campeones, tener un 2024 con más sombras que luces y a reinventarse en este 2025 para gozar de este presente.

En el arco Jorge Broun sigue dando las garantías de siempre. Con sus 38 años a cuesta está pasando por uno de los mejores momentos de carrera, tratando de seguir batiendo récords en el club y apareciendo en los momentos claves como lo hizo en la última jugada frente a Los Andes evitando el gol del empate.

La defensa sigue siendo prácticamente la misma. Con la columna vertebral de Mallo y Quintana en la zaga central, más el acompañamiento de Juan Cruz Komar que cuando se lo llamó a reemplazar a alguno de los dos cumplió con creces y levantó mucho su nivel.

Cental2SSM.jpeg Agustín Sández se ganó un lugar en el equipo titular, pero además de marca aporta goles. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En el lateral derecho se encontró una regularidad con Emanuel Coronel, quien tiene en Enzo Giménez un gran recambio y allí Holan descansa tranquilo debido a que posee dos grandes alternativas en un puesto que a Central le ha costado. Mientras que Agustín Sández en el lateral izquierdo es una fija. No solamente juega la gran mayoría de los partidos, sino que le aportó algunos goles al equipo que sirvieron para abrir el marcador en momentos importantes del partido. La incógnita pasa por Juan Manuel Elordi, no por sus aptitudes, sino porque todavía no tuvo mucho tiempo en cancha para evaluarlo.

Quizás donde se haya notado más la evolución del equipo respecto al año pasado es el doble 5. Tanto Federico Navarro como Franco Ibarra le dieron equilibrio en la contención al mediocampo, permitiendo que jugadores como Malcorra y Campaz pudieran jugar más sueltos, sin tanta responsabilidad a la hora de marca.

En esta posición hoy Central cuenta con algo más superador que lo que dieron Kevin Ortiz y Agustín Toledo o Tomás O’Connor cuando los canallas dieron la vuelta en 2023, y eso entusiasma.

Malcorra y el Bicho Campaz, después del año sabático que tuvieron en 2024 a nivel futbolístico, se volvieron a poner la pilcha del 2023 y cuando esta sociedad funciona, la bolsa canalla del buen juego cotiza en alza.

Gaspar Duarte tiene algunas ráfagas, aunque debería darle más continuidad a su juego. Ya que atrás tiene a Santiago López, que cuando juega por afuera está yendo de menor a mayor y se puede quedar con el puesto. Lo que es una sana competencia donde Holan se ve beneficiado al tener dos opciones.

Otra de las grandes fortalezas del equipo es sin dudas el recambio. Con Lautaro Giaccone demostrando que puede ser titular e importante, Maximiliano Lovera levantando paulatinamente su nivel, con O’Connor tratando de que una vez pueda explotar y mostrar sus condiciones, más el empuje y la frescura que le puedan brindar los pibes como Santiago Segovia y Giovanni Cantizano, los canallas cuentan con un bagaje de alternativas para generar juego muy extenso, y en este rubro le sacan ventaja a varios equipos del torneo.

Las razones para no creer en el campeonato

Sin dudas el mayor interrogante de Central hoy pasa por su centrodelantero. Enzo Copetti, que es puro sacrificio, que pelea cada pelota como si fuese la última, que a pesar de sus números es uno de los más ovacionados, está peleado con el gol. Lleva solamente dos conquistas en 40 partidos (1 día entero + 22 horas y 13 minutos en cancha), lo que es la peor racha de un delantero en la historia de Central.

CopettiCML.jpeg Enzo Copetti está enemistado con el gol y los hinchas de Central esperan ansiosos que vuelva a convertir. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo curioso y al mismo tiempo lo que abre una esperanza para las instancias finales es que los 40 cotejos anteriores antes de venir a Central, Copetti anotó 14 goles entre Racing y Charlotte. Lo importante es que sigue teniendo la banca de la mayoría del pueblo canalla y el día que se haga realidad la frase “hoy moja Copetti” que inunda las redes sociales en la previa de los partidos, el equipo tendrá un gran salto de calidad, ya que fueron muy pocos los elencos que dieron la vuelta olímpica con pocos goles del 9.

Atrás de él está Sebastián Ferreira, quien cumplió con los números, pero habrá que ver si Holan, cuando vuelva de la “lesión” lo tiene en cuenta para ser titular.

El otro punto es la parte física y la de las lesiones. En el primer ítem a Central de la mano del Profe Olariaga se lo ve como un equipo entero. El segundo ya también pasa por una cuestión de suerte y por acertar en la rotación para distribuir las cargas. Una tarea muy difícil para cualquier entrenador.

Y la última cuestión es lo traicionero que son estos formatos. Si bien el torneo es apasionante porque cuenta con partidos eliminatorios, el premio para el que termina arriba es muy poco. Ya que solamente gozará de la ventaja de la localía, pero en caso de empatar habrá que definir en los penales.

LocalHR.jpeg Hasta aquí, la localía es uno de los puntos fuertes del equipo. En los playoff puede resultar un boomerang. Héctor Rio / La Capital

Si bien es muy importante en un equipo como Central jugar en el Gigante, donde con Holan es el único equipo del torneo que sumó el 100 % de los puntos, también puede ser un boomerang.

Porque seguramente quien venga a Arroyito en octavos de final va a plantear un esquema especulativo. Y eso, si Central no hace el gol rápido, puede impacientar a la gente y trasladar esa ansiedad al campo de juego.

Lo cierto es que Central tiene más argumentos para soñar que para no hacerlo. El tiempo será testigo si el sueño de dar otra vuelta olímpica se cumple o no.