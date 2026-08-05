Central lanza otro lote de butacas del Gigante: cuánto cuestan y dónde comprarlas

El club vuelve a vender los asientos retirados durante la remodelación del estadio. Cada butaca tendrá un sello de autenticidad que certifica su origen

En la primera edición se agotaron todas las butacas a la venta en pocas horas

Central lanzó un segundo lote de venta de las butacas originales del Gigante de Arroyito , retiradas durante las obras en el estadio. Tras la gran convocatoria que tuvo en la primera edición, el club vuelve a ofrecer a socios e hinchas la posibilidad de adquirir una pieza histórica de la institución.

"Un objeto único, un recuerdo eterno, una pieza del Gigante en casa", expresó el club al presentar la nueva iniciativa.

Cada asiento contará con un sello de autenticidad que certificará su origen y conmemorará los 100 años del estadio , lo que los convierte en un artículo de colección para los fanáticos canallas.

La primera edición de la iniciativa despertó un fuerte interés entre los hinchas y agotó todas las unidades disponibles en pocas horas.

En aquella oportunidad, el club invitó a los fanáticos con un mensaje que apeló al valor sentimental de las butacas: "Hoy tenés la posibilidad de tener en tu casa una parte importante de la historia del Gigante de Arroyito y de tu historia con el club de tus amores".

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Cuánto cuestan las butacas del Gigante de Arroyito

Central informó que las butacas estarán disponibles desde este miércoles 5 de agosto, de 11 a 19, en la tienda oficial ubicada en el estadio.

Los precios son de una butaca por $20.000 y, a partir de la adquisición de tres unidades a $15.000 cada una.

Además, las compras podrán abonarse hasta en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas. Los clientes de Banco Macro y del Banco Municipal accederán a un 10% de descuento.

️ ¡Llega el segundo lote de las butacas del Gigante!



Disponibles a partir de este miércoles 05/08, de 11 a 19 hs, en la Tienda del Estadio. El valor es de $20.000 (si comprás 3 o más, cada una te costará $15.000).



Podrás adquirirlas hasta en 6 cuotas sin interés con todas… pic.twitter.com/RccPJU5B7v — Rosario Central (@RosarioCentral) August 4, 2026

La venta de las butacas forma parte del proceso de remodelación que atraviesa el Gigante de Arroyito. Actualmente, Central avanza con la construcción de la tercera bandeja y otras obras destinadas a ampliar la capacidad del estadio y modernizar sus instalaciones.

No es la primera vez que el club impulsa una propuesta de este tipo. Anteriormente, el Canalla vendió las históricas luminarias instaladas para el Mundial de 1978, que fueron reemplazadas por un sistema de iluminación LED. En esa oportunidad, los 336 reflectores disponibles también se agotaron en pocas horas.