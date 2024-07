Central: la primera vez en cancha de la dupla que llegó para ser titular y ¿para Inter?

Enzo Copetti en primer plano, Marco Ruben en el piso. Una dupla que no pudo engranar ante Barracas Central.

Vinieron para ser titulares y lo fueron. Central trajo en el mercado de mitad de año no a uno sino a dos 9, y de jerarquía. Difícilmente otro club pueda igualarlo. Pero no fue sino hasta en este tercer partido en que estuvieron a disposición en que Miguel Angel Russo los juntó desde el vamos a Marco Ruben y Enzo Copetti . El resultado no fue el esperado, porque el equipo quedó eliminado y el gol de Barracas fue con ellos en cancha.