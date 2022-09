Central: la oposición quiere elecciones este año y antes del lunes resolverá la provincia

El tema elecciones tuvo en la mañana de este jueves un nuevo capítulo, con la reunión que mantuvieron las agrupaciones opositoras con María Victoria Stratta , titular de Inspección General de Personas Jurídicas (JGPJ), y en la que quedó el compromiso de Stratta de entre viernes y lunes tomar una determinación sobre el planteo y las alternativas que la oposición le planteó para que el acto eleccionario pudiera llevarse a cabo este año. En líneas generales, la posición de las esas agrupaciones es que la asamblea que se realizó para la conformación de la comisión electoral tenga la validez suficiente como para subsanar aquellas firmas que faltaban en el acta de reunión de comisión directiva, que fue la principal anomalía que encontró la IGPJ. Consideran que la asamblea es, estatutariamente, el órgano supremo y el máximo órgano de control que tiene la institución. Y entre otras cuestiones, Stratta confirmó que el reempadronamiento que lanzará el club no es necesario y que, llegado el caso, les informará a la comisión directiva que desestime ese paso. Minutos más tarde el presidente en ejercicio Ricardo Carloni sorprendió al confirmar que si las elecciones son el año que viene no será candidato.

Fueron más de dos horas de reunión, en la que, cuentan, Stratta mostró una postura intransigente respecto al dictamen que la IGPJ emitió la semana pasada, pero con el correr de los minutos el diálogo se tornó más ameno, después de que las agrupaciones dieran su punto de vista, pero sobre todo plantearan los puntos que consideran indispensables para que el proceso eleccionario continúe su curso normal y que los socios tengan la posibilidad este año de ir a las urnas.

reunion2.jpeg Minutos antes. Belloso aguarda junto al resto que se haga la hora para ingresar a la sede de la IGPJ. Celina Mutti Lovera / La Capital

Mediante en escrito, las agrupaciones le hicieron saber a Stratta que el órgano máximo de control que tiene el club es la asamblea de socios y que esa asamblea que se realizó el pasado 31 de agosto, en la que se conformó (por consenso) la comisión electoral, jurídicamente subsana las anomalías de aquella famosa reunión de comisión directiva en la que no hubo quórum, según las pocas firmas que quedaron registradas en el acta.

La postura de todo el arco opositor tiene un fin claro y está relacionado con el deseo de que las elecciones si realicen este año, ya no el 30 de octubre como estaban previstas, pero sí antes de fin de año. Y de acuerdo a la determinación que se tome desde la IGPJ se sabrá cuántos días serán necesarios para que los socios puedan ir a las urnas. Serían un mínimo de 75 días y un máximo de 90.

En aquel dictamen de la IGPJ hubo una observación sobre posibles irregularidades en el padrón electoral, por lo que el club tomó la determinación de llevar a cabo un reempadronamiento de socios. Este proceso llevaría como mínimo tres meses, por lo que las alecciones sí pasarían al año que viene. Fue otro de los puntos charlados con la titular de la IGPJ, pero Stratta les hizo saber a todos los participantes de la reunión que el reempadronamiento no es necesario y que si es necesario desde la IGPJ le ordenarán la club que desestime ese paso.

reunion3.jpeg Mario Moretti y Juan Cruz Rodríguez se fueron esperanzados con que el fallo de la IGPJ sea favorable. Celina Mutti Lovera / La Capital

Tanto oficialismo como oposición entienden que el padrón tiene deficiencia en cuanto a los datos de muchos asociados (el club en 2021 sufrió un hackeo en su sistema informático), pero ambas partes consensuaron en que ese no debía ser un impedimento para la realización de las elecciones y que cualquier inconveniente que se presentara fuera resuelto por la comisión electoral.

Básicamente eso fue lo que se habló en lo poco más de dos horas que duró la reunión en la sede local de la IGPJ y desde donde los referentes de las principales agrupaciones opositoras se llevaron la promesa de Stratta de que entre viernes y el lunes, después de analizar con detenimiento el escrito que le presentaron, tomará una resolución sobre el tema. Recién cuando eso ocurra se sabrá si los socios de Central podrán votar en 2022 o tendrán que esperar hasta el próximo año para elegir a las nuevas autoridades.

La opinión de los candidatos

Juan Cruz Rodríguez

Juan cruz.jpeg Juan Cruz Rodríguez, candidato a presidente por la agrupación Cultura Canaya. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Objetivamente lo que se planteó es que se respete la decisión de la asamblea, que fue la que designó la comisión electoral y que para el club esa asamblea es el órgano supremo en la toma de decisiones del club. A partir de ahí todo quedaría subsanado, como lo es problema por la falta de firmas del acta de una reunión de comisión directiva. Stratta se llevó todas nuestras inquietudes, además de un escrito firmado por todos para poder tomar una decisión. Lo que surge de lo que habla Stratta es que debiera hacerse nuevamente esa reunión de comisión directiva, por eso lo que planteamos es no ir por la subsanación de eso porque posteriormente estuvo la decisión de la asamblea, que es el órgano máximo de decisión del club. Si sucede eso podríamos continuar con el proceso electoral. El reempadronamiento no tiene nada que ver con todo este tema y Stratta nos dejó en claro que no es necesario. Es más, hasta le quitó legalidad al reempadronamiento".

Mario Moretti

MOretti.jpeg Mario Moretti, candidato a presidente por la agrupación Canayas Unidos. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Acá todas las agrupaciones expusimos lo mismo, que se podía subsanar esa falta de quórum de dirigentes en una reunión de comisión directiva porque el club no está acéfalo. Por supuesto plantemos la necesidad que tiene Central de que se realicen las elecciones y que no queremos volver a hacer una asamblea porque ya la hicimos y para nosotros la asamblea es lo que le brinda claridad y legitimidad a la vida del club. Insistimos con que la comisión electoral ya fue conformada y la respuesta que nos llevamos que la titular de IGPJ va a analizar el tema y que en los próximos días resolverá. Nosotros le pedimos que analice todo lo que le propusimos, que es básicamente que queremos ir a elecciones, y ahora esperamos que el fallo sea favorable. La IGPJ nunca le exigió al club un reempadronamiento y todos sabemos que es un trámite que lleva varios meses. Lo que ellos pretenden que se resuelva es el tema de la reunión de comisión en la que hubo quórum, pero lo que nosotros no queremos hacer es una nueva asamblea para conformar la comisión electoral".

Gonzalo Belloso

belloso.jpeg Gonzalo Belloso, candidato a presidente por la agrupación Raza Canalla. Celina Mutti Lovera / La Capital

"La doctora Stratta nos explicó porqué la celeridad en el tema y porqué desde la IGPJ se trabajó con tanta urgencia y todos coincidimos en que los problemas que hubo son ajenos a la oposición, que son problemas reiterativos en el accionar de esta comisión directiva. Todos entendemos que el tema es subsanable y para demostrárselo le dejamos las herramientas para que todo esto se solucione. Nos llevamos la promesa de que a más tardar el lunes va a decidir qué resolución toma en base a todos los argumentos presentados. La doctora descartó de plano la necesidad de un reempadronamiento y que ellos no pidieron eso. Y todos coincidimos que es la excusa perfecta de aquellos que quieren mantenerse en el poder. Esto que quiere hacer el oficialismo no se puede hacer porque no va a tener el acompañamiento de la IGPJ. Somos muy optimistas sobre que vamos a votar este año, pero para ello necesitamos el compromiso y el esfuerzo de la IGPJ y por supuesto del gobernador Omar Perotti".