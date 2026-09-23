Central: la larga lista de los jugadores que fueron parte de la gran campaña de 2025 y ya no están

Fueron muchos los futbolistas que tuvieron al menos algunos minutos en cancha el año pasado y que este sábado no serán parte de la Supercopa Internacional

El primer equipo que Ariel Holan puso en cancha en la temporada 2025, frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

A Central se le viene ni más ni menos que la posibilidad de sumar un nuevo título en un partido a todo o nada. Enfrente tiene una Supercopa Internacional, que afrontará con un plantel totalmente renovado teniendo en cuenta a aquellos futbolistas que formaron parte de la gran campaña de 2025 .

Es lo más normal en el mundo del fútbol que año a año los planteles sufran bajas y que lleguen caras nuevas. En el Canalla esto es evidente. Sin ir más lejos, el entrenador no será el mismo, porque en ese 2025 arrollador desde la sumatoria de puntos, quien estaba al frente del equipo era Ariel Holan . Hoy está Jorge Almirón .

Pero entre los futbolistas también hay una larga lista de protagonistas que formaron parte del equipo que hizo primero un gran torneo Apertura y después un estupendo Clausura, y que ya no están.

Hubo quienes formaron parte de la base principal, titulares inamovibles. Algunos lo fueron en la primera mitad del año y otros en la segunda. De todos esos futbolistas que sumaron al menos un minuto en cancha a lo largo de la temporada 2025, hay 19 que no siguen en Arroyito.

El cambio sustancial estará en el banco. La clasificación a la Supercopa Internacional la logró Holan, pero la disputará Almirón.

Con la llega de Almirón se produjo una renovación importante en el plantel, con la baja varios jugadores, algunos de ellos con una ascendencia importante no sólo en el equipo, sino también en respeto a los hinchas.

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Con la Supercopa Internacional como uno de los grandes objetivos para este 2026, en el primer mercado de pases de este año Central se quedó sin seis jugadores que habían formado parte del equipo de Holan. Los primeros en emigrar fueron Lautaro Giaccone, Luca Martínez Dupuy, Sebastián Ferreira, Kevin Ortiz, Augusto Solari y Agustín Bravo, a mediados de 2025, entre los torneos Apertura y el Clausura.

Un nombre de peso

Este año, sin dudas el nombre que más ruido hizo en el mercado de pases canalla es el de Ignacio Malcorra. No sólo era una fija en el equipo titular, sino que también era uno de los más mimados por los hinchas.

Ignacio Malcorra fue uno de los pilares en el Central que se quedó con el primer puesto en la acumulada el año pasado. Marcelo Bustamante / La Capital

A la partida de Malcorra se le sumaron las de Juan Manuel Elordi, Jonatan Gómez, Maximiliano Lovera, Santiago López y Francesco Lo Celso.

Hubo otra tanda, importante por cierto, que pudo tener la chance de disputar esta Supercopa Internacional en caso de haberse jugador en la primera mitad del año, como en su momento se especuló. Sin embargo, la dilación en la fecha motivó que en el medio hubiera otro mercado de pases. Allí Central se desprendió de otros tantos futbolistas que participaron del equipo en 2025. Son los que emigraron hace apenas unos pocos meses.

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Cuatro nombres importantes

En ese grupo también hay futbolistas de renombre. Los casos más emblemáticos son los de Jorge Broun, Carlos Quintana, Alejo Veliz y Enzo Giménez.

Jorge Broun se fue de Central en el último mercado de pases. Fue mucho tiempo el capitán de aquel equipo de 2025. Marcelo Bustamante / La Capital

Los cuatro eran de los preferidos por Holan. Formaron parte del equipo titular. En el mismo momento que ellos, también se fueron Tomás O’Connor, Agustín Módica y Fabricio Oviedo (recientemente transferido a Godoy Cruz).

Se insiste, algunos fueron más importantes que otros, pero entre todos los que tuvieron al menos unos pocos minutos en cancha, y con tres mercados de pases en el medio, suman 19 los futbolistas que formaron parte de esa gran temporada y que el sábado no estarán en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.