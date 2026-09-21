Asociación Rosarina de Fútbol: cambios de horarios en los torneos oficiales del sábado y domingo Se modifica la programación en los certámenes de este fin de semana debido, a la final que disputará Central ante Estudiantes por la Supercopa Internacional en Santiago del Estero Por Juan Iturrez 21 de septiembre 2026 · 21:19hs

Rosarina. Central, líder de la Zona Campeonato en Primera A con 22 puntos, enfrentará, el domingo a Unión de Álvarez en ciudad deportiva.

La Asociación Rosarina de Fútbol informó que por este fin de semana se modificará la programación de los torneos oficiales, correspondiente, al sábado 26 y domingo 27, debido a la final que disputará Rosario Central ante Estudiantes por la Supercopa Internacional, el sábado a las 16 en Santiago del Estero.

En virtud a esos cambios, los encuentros en primera A, B y C se jugará, el domingo, a partir de las 16. Además también modificaron los horarios de las otras categorías.

El programa del sábado 26 La octava división comenzará a las 11, luego será el turno para la sexta división, a las 12.30 y la quinta cerrará la jornada a partir de las 14.

Programa del domingo 27 La jornada arrancará a las 9.30 con los partidos en décima, luego, a las 11 será el turno de novena, la predécima se jugará a las 12.15, la séptima a las 13.30 y las primeras A, B y C arrancarán a las 16.