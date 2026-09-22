Mercados: el riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

Los ADRs operaron en baja tras la reunión de Caputo con inversores en Nueva York. Economía logró canjear el 75 % de una letra dólar linked

El ministerio de Economía logró un canje de letras en pesos que vencían el próximo 30 de septiembre.

Los mercados respondieron con cautela tras la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con inversores en Nueva York. Las acciones y los bonos argentinos operaron ayer con bajas y el riesgo país superó los 550 puntos básicos, su nivel más alto en más de cinco meses.

Los títulos públicos en dólares retrocedieron hasta 1,5 %, encabezados por el AL35D, y empujaron al indicador elaborado por JP Morgan a su mayor nivel desde el 20 de mayo. El movimiento se produjo, además, en un contexto internacional más adverso luego de la suba de tasas de interés dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operaron con mayoría de bajas. Cresud registró uno de los mayores retrocesos, con una caída del 2,7 %. En sentido contrario, lograron avanzar Central Puerto (1,3 %), Telecom (0,8 %) e YPF (0,5 %).

En el mercado local, el S&P Merval se mantuvo prácticamente estable y cerró en 2.997.659 puntos. Medido en dólares, en cambio, retrocedió 1,9 %, hasta los u$s1.866.

El panel porteño mostró resultados dispares. Transportadora de Gas del Norte encabezó las ganancias con una suba del 2,8 %, mientras que Metrogas se ubicó entre las mayores bajas, con un retroceso del 1,3 %.

El encuentro de Caputo

La jornada financiera se produjo un día después del encuentro que Caputo mantuvo en la sede de JP Morgan en Nueva York con inversores, una reunión que no había sido informada previamente por el Ministerio de Economía.

Durante el encuentro, el ministro explicó la continuidad del programa económico y las herramientas con las que cuenta el gobierno para afrontar los compromisos de la deuda pública.

“Ahora tenemos cosas que mostrar”, señaló Caputo, quien también planteó que “las reformas irían más rápido” en caso de que el oficialismo obtenga un resultado electoral que le permita ampliar su representación en el Congreso.

Canje de deuda

En paralelo a los movimientos del mercado, el Ministerio de Economía concretó un canje de una letra en pesos vinculada al dólar por u$s3.332 millones, equivalente al 75,02 % del valor nominal en circulación del instrumento que vencía el próximo 30 de septiembre.

La operación permitió despejar vencimientos estimados en unos $5 billones, sobre un total cercano a $13 billones previsto para fines de mes.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s3.332 millones, habiendo recibido ofertas por un total de u$s3.591 millones. Esto significa un rescate del 75,02 % sobre el total de VNO en circulación de la D30S6”, informó el Palacio de Hacienda.

Del total adjudicado, u$s2.419 millones correspondieron a una Lelink con vencimiento el 30 de octubre y otros u$s843 millones a una Lelink que vence el 30 de noviembre. Los u$s70 millones restantes se canalizaron hacia un bono atado al dólar mayorista con vencimiento en junio de 2028.

Para la conversión a pesos se utilizará como referencia el tipo de cambio A3500 que publique el Banco Central el 24 de septiembre. A partir de esa cotización, el volumen de la operación puede estimarse en alrededor de $5 billones.

El resultado mostró una mejora significativa respecto de una operación similar realizada en agosto, cuando Economía consiguió canjear apenas el 34 %. Una de las claves fue la decisión del Banco Central de ampliar las posibilidades de los bancos para incorporar instrumentos vinculados al tipo de cambio dentro del cupo permitido de exposición a títulos públicos.

A través de la Comunicación “A” 8483, la autoridad monetaria amplió el universo de instrumentos del Tesoro que pueden computarse dentro de ese margen. De esta manera, podrán incluirse títulos públicos denominados en pesos, entre ellos los instrumentos dólar linked y duales.

La medida llega en la previa de una nueva licitación de deuda del Tesoro prevista para mañana jueves.