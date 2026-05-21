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Macri afirmó que Milei se ve como un "profeta" y pidió "equilibrio"

El expresidente aseguró que el libertario realiza un "liderazgo emocional". Se refirió al rol de Donald Trump y su vínculo con la Argentina

21 de mayo 2026 · 14:48hs
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Aumenta la tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital.

Aumenta la tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei.

"Él se ve como un profeta, hay que tener equilibrio", afirmó el expresidente Mauricio Macri al ser consultado sobre el perfil de Javier Milei. Además, el líder del PRO aseguró que el del libertario es un "liderazgo emocional", en una charla con la Universidad Austral.

Además, el expresidente se expresó sobre el rol de Donald Trump y su vínculo con la Argentina. En ese marco, discrepó con la administración del estadounidense: "La gran diferencia entre el anterior (Joe Biden) y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida".

Las críticas de Macri a Donald Trump

Macri afirmó que Trump jugó un "rol importante" en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", continuó el expresidente.

“A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”, sostuvo el líder el PRO.

>> Leer más: Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Macri, próximo a desembarcar en Rosario

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri desembarcará en Rosario apenas concluya el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en la segunda mitad de julio.

Previamente, el 5 de junio, Macri estará en la ciudad de Santa Fe y, capitalizando la cercanía geográfica, en Paraná, la capital de Entre Ríos, como parte de una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027.

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