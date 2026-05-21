La Capital | Política | presidente

"No subestimen al presidente", le respondió Martín Menem a Santiago Caputo

El titular de Diputados habló sobre la interna libertaria: dijo que "siempre se generan roces en la política" y que las diferencias "se resuelven en el vestuario"

21 de mayo 2026 · 14:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Martín Menem

Foto: Archivo / La Capital.

Martín Menem, presidente de la Cámara baja nacional.

El titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que en el ala interna que comanda el asesor Santiago Caputo insinuaran que el legislador y su primo Eduardo "Lule" Menem le mienten.

La declaración de Menem se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana pasado en la red social X, cuando Caputo cruzó al sector que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"No solamente es una falsedad absoluta. Vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA”, se escudó el titular de Diputados. Y sumó: “No subestimen al presidente".

Previamente, el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan en X, había publicado un video explicando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus la manejaba Menem, como también sostiene Caputo.

Los argumentos de Martín Menem

"Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara baja. A pesar del ruido de los medios, en la última sesión se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", respondió Menem.

Asimismo, reveló que el sábado se comunicó con el primer mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro".

"Si el presidente pensara eso, yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

>>Leer más: La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

También indicó que se trata de una persona que cree que los problemas se resuelven "en el vestuario" y hacia adentro. Y descartó tener intereses propios por fuera de los sueños de reelección de Milei.

"Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe", precisó.

Por último, confirmó su asistencia a la reunión del gabinete del lunes próximo y al intercambio de la mesa política prevista para el martes, donde volverá a confluir con el asesor presidencial.

"Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría (Carlos Salvador) Bilardo: 'el fútbol es fácil'", concluyó Menem.

Noticias relacionadas
La Conmebol, conducida por Alejandro Domínguez, evitó profundizar sobre el tema y respondió ante las consultas de The New York Times 

Escándalo en la Conmebol: el presidente quedó en el medio de una denuncia millonaria

El expresidente Mauricio Macri busca posicionar al PRO en el camino a 2027. 

Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

Milei dijo que hubo un intento de golpe de Estado contra su gobierno en 2025 y que un empresario quiso sobornar a integrantes de su gestión.

Javier Milei aseguró que el año pasado enfrentó un "intento de golpe de Estado"

El presidente Javier Milei refuerza su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei recibió a Adorni en Olivos, en otro gesto de respaldo al cuestionado funcionario

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Lo último

Rosario vuelve a latir al 2x4: cinco días de tango, milongas y un homenaje al Cholo Montironi

Rosario vuelve a latir al 2x4: cinco días de tango, milongas y un homenaje al Cholo Montironi

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

El terreno frente a la facultad, ligado al movimiento estudiantil rosarino, apareció cercado y despertó interrogantes sobre posibles obras o intervenciones
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos
Policiales

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Ovación
Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial
Ovación

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

La Ciudad
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
La Ciudad

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto de la Nación
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto" de la Nación

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
El Mundo

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
El Mundo

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
El Mundo

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria