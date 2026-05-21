"No subestimen al presidente", le respondió Martín Menem a Santiago Caputo

El titular de Diputados habló sobre la interna libertaria: dijo que "siempre se generan roces en la política" y que las diferencias "se resuelven en el vestuario"

El titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem , pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que en el ala interna que comanda el asesor Santiago Caputo insinuaran que el legislador y su primo Eduardo "Lule" Menem le mienten .

La declaración de Menem se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana pasado en la red social X, cuando Caputo cruzó al sector que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

"No solamente es una falsedad absoluta. Vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA” , se escudó el titular de Diputados. Y sumó: “No subestimen al presidente" .

Previamente, el tuitero libertario Daniel Parisini , conocido como El Gordo Dan en X , había publicado un video explicando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus la manejaba Menem, como también sostiene Caputo .

Los argumentos de Martín Menem

"Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara baja. A pesar del ruido de los medios, en la última sesión se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", respondió Menem.

Asimismo, reveló que el sábado se comunicó con el primer mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro".

"Si el presidente pensara eso, yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

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También indicó que se trata de una persona que cree que los problemas se resuelven "en el vestuario" y hacia adentro. Y descartó tener intereses propios por fuera de los sueños de reelección de Milei.

"Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe", precisó.

Por último, confirmó su asistencia a la reunión del gabinete del lunes próximo y al intercambio de la mesa política prevista para el martes, donde volverá a confluir con el asesor presidencial.

"Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría (Carlos Salvador) Bilardo: 'el fútbol es fácil'", concluyó Menem.