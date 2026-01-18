Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

El presidente de Aldosivi confirmó que hay gestiones ante Aprevide para habilitar hinchas de Central en el duelo del 7 de febrero, con la expectativa de aprovechar la gran presencia de rosarinos de vacaciones

El próximo sábado 7 de febrero Rosario Central enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata , por la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026. Y existe la posibilidad de que puedan viajar los hinchas canallas. Es que el presidente del Tiburón, Hernán Tillous, se encuentra haciendo las gestiones ante la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) para que ese partido cuente con público visitante. "Hay muy buena predisposición", anticipó el dirigente.

"Creo que viene Di María", le dijo Tillous a "La voz del estadio", un programa marplatense de la FM 90.5, frente a la posibilidad de que Aldosivi-Central se juegue en el José María Minella con público visitante.

"Es febrero, Mar del Plata, la playa, los boliches y los restaurantes... Sabemos que va a venir gente de Rosario y va a llenar una tribuna”, sostuvo el presidente de Aldosivi.

Aún no comenzó el Apertura, pero Tillous ya está haciendo las gestiones necesarias para que los hinchas canallas estén presentes en este choque de la 4ª fecha. “Aldosivi le da mucho a la ciudad. La Aprevide está trabajando en la seguridad y hay muy buena predisposición para que haya público visitante en el partido ante Central”, aseguró.

Central debutará en el torneo el próximo sábado 24, como local ante Belgrano, desde las 22. En la 2ª será visitante de Racing, el miércoles 28, un partido que estaba previsto para las 18 pero finalmente se jugará a las 19.

En la 3ª recibirá a River Plate en el Gigante, y en 4ª visitará a Aldosivi, con la posibilidad de que finalmente haya público visitante.