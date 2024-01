Central: Germán Rivalora dejó de ser el DT de reserva y lo reemplazará Matías Lequi

El ex defensor presentó la renuncia al cargo que ocupaba desde 2022 y lo sustituirá otro ex canalla que estaba al frente de la cuarta de AFA

Pirulo estuvo al frente del equipo desde 2022, cuando la entidad estaba conducida por la dirigencia anterior. Luego de la llegada de Gonzalo Belloso a la presidencia, el ex defensor permaneció en el cargo hasta fines de 2023, cuando decidió presentar su renuncia. Si bien no hubo confirmación oficial desde la entidad, Ovación la tuvo desde el propio ex jugador, quien confirmó que optó por no continuar al frente del plantel: "Sí, renuncié".