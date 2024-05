Central: el último ensayo fuerte entregó más dudas que certezas

Maximiliano Lovera busca el desequilibrio ante Tigre, un partido en el que el canalla no pudo encender sus luces.

Central transita su vida futbolística mirando de manera constante hacia un lado y hacia el otro como un niño que recién aprende a cruzar la calle. Es lo que le impone la doble competencia y a lo que se tiene que atener, no le queda otra. Y está claro que eso no es un problema, porque en definitiva es lo que buscan todos los equipos, siempre. Ahora, en esto de jugar un torneo y mirar de reojo otro existe esa posibilidad de tomar un terreno como parámetro en función de lo otro. ¿Para qué le sirvió al canalla el partido del lunes por la noche ante Tigre? Para ver el nivel y el funcionamiento de muchos de los que, se supone, van a estar presente en el Campeón del Siglo frente a Peñarol el próximo martes. ¿Cómo le fue con esa experiencia? No muy bien porque el rendimiento estuvo claramente por debajo de las expectativas.