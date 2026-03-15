A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Ángel Di María hizo todo bien desde que entró a falta de media hora y de dos centros suyos Central se lo dio vuelta a Banfield. Jaminton Campaz, gran socio

La zurda de Ángel Di María le abrió el camino a Central que parecía cerrado ante Banfield.

La sorpresa de la previa en Arroyito fue la exclusión de Ángel Di María del equipo titular. En realidad, ya no había jugado ante Argentinos y Almirón decidió que no había que exponerlo tanto. Le sobró razón. Al campeón del mundo le bastó media hora para imponer toda su jerarquía y que Central diera vuelta un partido difícil ante Banfield .

Estaba pactado, sin dudas. Exactamente a los 15 minutos del complemento, llegó el aplauso Gigante desde todos los sectores cuando el héroe del clásico ingresó por Gaspar Duarte, con el resultado 1 a 0 a favor de un duro Taladro.

Central había empezado bien el complemento , con situaciones claras en los pies de Julián Fernández y en la cabeza de Alejo Veliz. Lo mejor del primer tiempo había sido Jaminton Campaz, el mejor socio que tuvo Di María cuando se hizo de la conducción.

Y fue tan rápido todo, que Angelito la tomó a 30 metros del arco y cruzó un centro bárbaro que buscaba al colombiano y a Sández. En su desesperación por cerrar, Santiago López cabeceó hacia su propio aro y empató al partido.

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No conforme con eso, Di María asistió genial a Pol Fernández para un centro venenoso sin destino final. Y a siete del final, repitió la fórmula del primer gol, solo que esta vez sí encontró la palomita de Campaz para gritar el segundo.

Lo de Di María fue determinante en los pocos minutos que jugó y Almirón tuvo tanta razón en cuidarlo que en el último tramo del encuentro se lo vio caminando con dificultad.

Una lesión que aún avisa

La contractura en el aductor izquierdo que le apareció el día anterior al clásico no le impidió abrir la cuenta en ese partido ante Newell’s tras aguantar una hora en cancha. Y en la noche del reencuentro con los hinchas ras esa victoria, tampoco le impidió mostrar su genialidad para dar vuelta el partido con su inestimable aporte.

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Sin dudas que Campaz, que jugó todo el partido y volvió a recuperar el ritmo futbolístico, estuvo casi a la par en eso del protagonismo, pero la irrupción de Di María fue decisiva.

“Feliz por la gente porque nos costaba de loca. Ahora se pudo, pese a que nos bajoneamos en el primer tiempo. Desde lo físico estuve bien y me molestó un poco”, confesó Ángel. Con ese hándicap, le alcanzó igual para ser de nuevo el más importante de Central.