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Todo el color del Gigante en la celebración antes de jugar y los excesos que traerán sanciones

Como pasó el año pasado donde Central fue sancionado por incitación a la violencia, las banderas obscenas y muñecos arrojados al césped hicieron interrumpir el partido ante Banfield

14 de marzo 2026 · 22:26hs
El Gigante fue una fiesta cuando el plantel de Central salió a la cancha. Luego en el minuto 22 hubo un exceso que seguramente será censurado.

Celina Mutti Lovera

El Gigante fue una fiesta cuando el plantel de Central salió a la cancha. Luego en el minuto 22 hubo un exceso que seguramente será censurado.

Los hinchas de Central esperaron la jornada con mucha expectativa, en vistas de que fue la primera en el Gigante luego de la última victoria en el clásico. Todo fue festejo y celebración al salir el equipo de Almirón al campo, pero en el minuto 22 el partido quedó interrumpido por excesos que serán seguramente sancionados.

El recibimiento a Central fue espectacular, con fuegos artificiales y bengalas de humo azul y amarillo que tardó en disiparse, al punto que el inicio del partido se demoró un poco.

Pero lo que se estaba gestando ocurrió en el minuto 22, por la diferencia que lleva Central ante su clásico rival. Ya antes se habían visto en las tribunas globos inflados con ese número y cuando el reloj marcó casi la mitad del primer tiempo, el árbitro Nicolás Lamolina interrumpió el partido.

>>Leer más: Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Qué pasó en el Gigante

Es que sobre la platea del río se desplegó una bandera obscena pero sobre todo se tiraron al campo de juego (lo hicieron varios hinchas con las caras tapadas) muchos muñecos de bebé y de mujeres con los colores del clásico rival. El juego estuvo parado unos minutos y luego se reanudó.

No es la primera vez que esto pasa en el Gigante y sin ir más lejos hay que remitirse a la última vez que Central venció en el Coloso y luego aparecieron banderas agresivas al partido siguiente ante Boca. Entonces, una en particular hacia el entrenador leproso de entonces, Cristian Fabbiani, llevó inclusive a la dirigencia canalla a pedir disculpas públicas.

Central no se salvó de sanciones por incitación a la violencia, tanto en multa económica de 500 entradas de la AFA, como en la prohibición de ingresar banderas y elementos percusión de parte de los organismos de seguridad de la provincia.

“Esta comisión de Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas. la forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento y la manera de actuar de la comisión directiva. Que si bien defiende el folclore del fútbol, debe ser sano y dentro del respeto al rival”, dijo entonces la CD canalla. ¿Se viene otro mensaje igual?

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