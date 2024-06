Central: Coudet podría cruzarse en el camino del canalla en la Sudamericana

El sábado se sabrá el rival en los play-offs de la Copa. Para que sea el equipo del Chacho debería haber un triunfo de Inter por un gol. O bien será Racing (M) o Always Ready

Central ya sabe que quedó como el segundo mejor tercero de la Copa Libertadores , tras el triunfo (1-0) de Gremio sobre Huachipato. De esta forma quedó estipulado que en caso de sortear el play-off contra uno de los segundos de la Copa Sudamericana, en los octavos de final de esa competencia jugará con Fortaleza de Brasil . Y entre los posibles rivales para el play-off que le daría un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana está Internacional de Porto Alegre, dirigido ni más ni menos que por el Chacho Coudet . Es más, Inter está obligado a ganar para seguir en carrera, de lo contrario quedará eliminado. Las otras posibilidades son Racing de Montevideo y Always Ready de Bolivia .

Ahora Central deberá aguardar hasta el sábado para saber cómo quedarán posicionados los segundos de la Sudamericana, después del encuentro que sostendrán Inter y Delfín de Ecuador, por el Grupo C. Hoy el canalla estaría jugando ante Racing de Montevideo (11 puntos, +2), que es el séptimo entre los segundos, pero todo puede cambiar.

Chacho.jpg Eduardo Coudet ya sabe lo que es enfrentar a Central. Su equipo debe ganar sí o sí para seguir en carrera.

Es simplemente un dato de color, ya que Coudet como entrenador enfrentó en otras oportunidades a Central, pero en esta ocasión, de darse, sería en el marco de un choque de corte eliminatorio, con partido de ida y vuelta. Para que ello ocurra Inter debiera ganar por la mínima ante Delfín de Ecuador, ya que de esa forma el equipo brasileño quedaría como el segundo peor segundo de la competencia.

Ya hubo tres "Coudet v. Central"

Fueron tres las veces que Central tuvo enfrente a un equipo del Chacho Coudet: en abril de 2018 (Central 0, Racing 2), con Leo Fernández al frente del equipo canalla; en septiembre de ese mismo año (Racing 2, Central 0), con Edgardo Bauza como DT; y en septiembre de 2019 (Central 1, Racing 1), con Diego Cocca.

Ahora, si Inter (8, +2) gana por dos o más goles la tabla se alteraría y allí el rival de Central en el play-off pasaría a ser Always Ready (11, +3). Lo mismo ocurriría si gana Delfín, cualquiera sea la diferencia. Pero está la alternativa del empate entre brasileños y ecuatorianos y en ese caso Central chocaría con Racing de Montevideo. Hasta antes del partido entre Gremio y Huachipato estaba la chance de que Central se enfrente a Delfín de Ecuador, pero ya no podrá ser porque en caso de que los ecuatorianos le ganen a Inter desplazarían a Always Ready por mayor cantidad de goles de visitante (en todas las demás instancias quedarán iguales).

A priori, el peor rival que podría tocarle a Central es Always Ready, teniendo en cuenta que juega de local en la cancha con mayor altura del mundo, a poco más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

Peña2.jpg Central tiene tres posibles rivales a la vista para los play-offs de Copa Sudamericana. Dependerá del resultado entre Inter y Delfín. Leonardo Vincenti / La Capital

El sábado por la noche (a las 21.30) muchos hinchas de Central estarán pendientes del choque entre Inter y Delfín, para ver si habrá o no enfrentamiento con el equipo de exjugador y técnico canalla. Incluso Inter podría hasta especular con algún tipo de resultado, ya que ganando por dos o más goles su rival cambiaría y debería enfrentar a Independiente del Valle o Liga Deportiva Universitaria de Quito, que juegan en la altura. Pero lo más importante para el equipo brasileño será asegurarse el triunfo, por la diferencia que sea, porque de lo contrario se quedará afuera de toda competencia internacional.

Más allá de eso, lo que ya tiene confirmado el canalla es que en caso de acceder a los octavos de final se las verá contra el Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. El partido de ida será en el Gigante de Arroyito y la vuelta en Brasil.

Los partidos de play-off se disputarán entre el martes 16 y el jueves 18 de julio (el domingo 14 es la final de la Copa América), mientras que una semana después serán las revanchas. Central jugará primero en Arroyito y definirá en condición de visitante.

Lo mismo sucederá de octavos de final en adelante, siempre y cuando el rival provenga de la Copa Sudamericana. Si es de Libertadores dependerá de la clasificación de cada uno.