Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

El Charrúa recibe al Gallego, este sábado, a las 13.05, y va por DirectTV. El Matador ganó en el partido de ida 2 a1, en el estadio Nueva España

Con un Gabino Sosa que estará colmado por hinchas charrúas, Central Córdoba recibe este sábado a Deportivo Español, a partir de las 13.05, en el partido revancha del Reducido de la Primera C por un boleto a la semifinal, en busca del segundo ascenso a la Primera B.

Gabriel Flores será el árbitro del cotejo, que será televisado (DirectTV). En la ida, el Matador venció 2 a 1 y en caso de un triunfo de los gallegos por la mínima diferencia, habrá definición por penales .

El primer ascenso se lo llevó Camioneros tras vencer a Ituzaingó en dos finales. En el partido de ida, en el estadio Nueva España, el Matador se quedó con la victoria por 2 a 1 con los golazos de Tomás Ramírez, de media cancha, y Facundo Marín, de tiro libre en el final del cotejo.

El once comandado por Daniel Teglia y Diego Acoglanis tendrá una baja obligada por la expulsión de Mateo Yaszczuk en el partido de ida ante el Gallego. El defensor recibió tres fechas de suspensión y recién podrá volver si el Charrúa llega a la final del Reducido.

Una baja para la revancha

La dupla técnica probó con tres alternativas para reemplazar a Yaszczuk. La primera opción fue Valentino Rovetto y la segunda, Matías Ramírez. Ambos jugadores habían participado en la defensa. Sin embargo, Teglia y Acoglanis se decidieron por la tercera opción tras probar con Simón Sierra: el mediocampista ganó la pulseada y estará en el once charrúa.

“La expulsión de Yaszczuk en la ida alteró los planes en el armado del equipo para la revancha. En la prácticas probamos variantes con los ingresos de Rovetto, Ramírez y Sierra. Hasta el momento, Simón estará en el once e ingresará por Mateo. El resto del equipo será el mismo que viene de ganar el lunes en Bajo Flores”, sostuvo Teglia.

Daniel Teglia quiere el ascenso

A la hora de hablar de la temporada, el técnico del Matador expresó: “La campaña del equipo en el 2025 es muy buena, pero todavía no ganamos nada. Participamos en tres torneos y en los dos primeros quedamos muy cerca, tanto en la Copa Santa Fe como en Copa Argentina. Estamos transitando la Primera C en los cuartos de final, todavía faltan cinco partidos para llegar al objetivo que nos trazamos en el inicio del año. Lo inmediato es la revancha ante Deportivo Español, ganamos la ida y en nuestra cancha debemos abrochar el pasaje a la otra instancia. Faltan 90 minutos y el equipo se preparó para dejar todo”, aseveró Teglia.

En cuanto a la venta de localidades, Córdoba dio a conocer los precios: plateas socios $ 10 mil; popular socio $ 6 mil, popular no socio $ 13.500, platea no socio $ 17. 500, popular, jubilado $ 7 mil y platea $ 11 mil. Y los menores, popular $ 4 mil y platea $ 8 mil. El Gabino Sosa se abrirá a las 12.