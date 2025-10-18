La Capital | Zoom | Delfina

Delfina estrenó su nuevo disco "Efecto Mariposa"

La artista rosarina presentó su segundo álbum y consolida su lugar dentro de la nueva escena del pop.

Morena Pardo

Morena Pardo

18 de octubre 2025
La rosarina Delfina acaba de estrenar su segundo disco solista

La rosarina Delfina acaba de estrenar su segundo disco solista, "Efecto Mariposa", en el que plasma su crecimiento de los últimos años

Delfina viene forjando su lugar en el pop argentino. Desde Rosario, la artista está dando pasos firmes en una escena dominada por propuestas masivas. En los últimos dos años, abrió los shows en la ciudad de Emilia Mernes, María Becerra, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Yami Safdie, Miranda! y Morat. Toda esa experiencia escénica y esa exposición, con sus vértigos y sus aprendizajes, las volcó en su nuevo disco solista. El viernes 17 de octubre estrenó “Efecto Mariposa”, su segundo álbum, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Este material es sucesor de “Mi valija”, el debut discográfico de Delfina lanzado en 2023. En las flamantes canciones, la rosarina muestra una madurez artística y compositiva, a la vez que reafirma su identidad musical anclada en cierta sensibilidad melódica

“Lo viví de otra manera. Una segunda vez nunca es lo mismo que una primera. En este álbum me pude permitir mucho más disfrutar del proceso. En el primero, frente a lo desconocido, una se estresa más. Esta vez, sabiendo cuál es la línea musical que quiero seguir, me permití explorar nuevos géneros. Hay canciones que tienen una esencia más pop electrónico y otras que son más pop rock, sin perder mi esencia que es super melódica y que tiene el foco siempre en las letras y en contar historias”, contó Delfina en diálogo con La Capital sobre la gesta de su reciente disco.

Un disco sobre los cambios

El título del álbum hace referencia a la teoría que sostiene que un pequeño gesto puede generar grandes transformaciones: el aleteo de una mariposa en China puede suscitar un tsunami en la otra punta del mundo. La rosarina traslada esa noción a su fuero interno y plasma en sus canciones esos cambios trascendentales que está experimentando en el último tiempo, en parte por una exposición creciente y en parte por la etapa de la vida que transita.

“Yo tengo 26 años y creo que por mi edad, estoy en un momento de muchas transiciones, de muchos cambios, de cuestionamientos. De un año a otro, una ve una evolución personal muy grande a nivel personal y siente que va mutando. Eso quería plasmar en este álbum y cada canción plantea una búsqueda, una crisis. Estoy muy contenta, la verdad”, apuntó la artista.

“Fueron años de experimentar cosas nuevas, de mucha exposición. Tuve la posibilidad de abrir muchos shows muy grandes, y presentarse frente a públicos que no son propios es un aprendizaje tremendo. Tuve la suerte de ser muy bien recibida por el público rosarino en todas las ocasiones, así que estoy muy agradecida por eso”, agregó.

Pero ningún proceso de crecimiento es lineal ni enteramente alegre. Delfina se anima también a mostrar un lado más vulnerable, a compartir la otra cara de lo que significa subirse a los escenarios más grandes de la ciudad frente a miles de personas que no fueron a verla a ella. “La exposición y las críticas, en el buen sentido han repercutido en otras canciones como ‘Infinito’ o ‘Impostora’”, contó la rosarina. Ese último tema refiere al famoso “síndrome de la impostora”, que experimentan sobre todo las mujeres cuando ocupan lugares de mucha visibilidad o reconocimiento.

Embed - Delfina - MARIPOSAS (Video Oficial)

“Lucho muchísimo con eso. ‘Impostora’ es una de mis canciones favoritas del disco. Creo que en este álbum me permití ser más real, más sincera. Hay otros artistas que me inspiraron a decir que yo también soy vulnerable. Y si bien el álbum se está estrenando, muchas de estas canciones ya las hice en vivo y el público súper reconoce esa vulnerabilidad. Cuando una se anima a mostrar eso y encima es compartida por el público, es hermoso porque resignificás en música un montón de sentimientos, de angustia, y toman otro tono”, confesó la artista. En ese sentido, contó que tomó el ejemplo de referentes como Chano para animarse a una nueva visceralidad en sus composiciones.

A pesar de los desafíos, Delfina destaca sobre todo los aprendizajes y saldos positivos de ese gran rodaje en vivo de los últimos años. “Pararme en esos escenarios me permitió abrirme. Quizás en otro momento no me hubiera animado a probar estas canciones como ‘Imán’ o ‘Cristal’, más electrónicas. En el escenario descubrí esas ganas de bailar más, de hacer canciones super power”, afirmó.

De la misma manera, abrir esos shows masivos le significó una ventana invaluable para que más personas conozcan su música. “Es impresionante cómo después de cada show queda un montón de público que se convierte en público fiel. Eso es hermoso y se agradece. Y por eso creo que son tan valiosos esos espacios de exposición”, aseguró.

En el tracklist de “Efecto Mariposa” se destaca “Una Noche Más”, en colaboración con la también rosarina Mica Raciatti. Aunque en principio parecería una dupla improbable, por la impronta eminentemente rockera de Mica, el resultado de un tema que combina la energía explosiva de una y la esencia melódica de la otra.

Embed - Delfina - Una Noche Más ft. Mica Raciatti (Official Lyric Video)

“Para mí es un honor compartir con Mica. Nos fuimos conociendo en los shows, entre tanto vivo. Pegamos mucha buena onda y hablamos de lo importante que es no cerrarse en su propio género. Al contrario, las diferencias que teníamos nos dieron más ganas de colaborar y de hacer algo juntas. Cada una pudo fusionarse con la otra y a la vez sacar algo diferente. Además, la pasamos muy bien grabando. Estoy muy contenta de poder colaborar con una artista mujer rosarina que la está rompiendo”, aseguró Delfina.

Al igual que “Mi valija”, este nuevo disco contó con la producción de Axe Follin, esta vez en colaboración con el rosarino Álvaro Manzanero (también baterista de la banda de Delfina).

"Estuvimos entre Buenos Aires y Rosario a full. Fue un proceso super gratificante, muy lúdico, de probar y jugar. Hay algunas canciones que fueron mutando mucho. 'El camino', por ejemplo, tuvo muchas versiones. Pero siempre de un lado de apertura y de animarse a probar cosas nuevas. Álvaro y Axel fueron fundamentales en todo el proceso creativo porque la producción musical hoy en día tiene un rol muy grande en la línea de las canciones. Estoy muy agradecida con ellos, sus propuestas, sus visiones. Fue un proceso que realmente se disfrutó mucho", contó la rosarina.

Como no podría ser de otra manera, ya está trabajando en una gran presentación en vivo para principios del año que viene, con una puesta “a la altura” del disco. En esa instancia, estará acompañada por su “banda de siempre” formada por Leandro Pagura en bajo y dirección musical, Santiago Pagura en guitarra, Matías Galasso en teclado, y Manzanero en batería.

“Se nota cómo nos hemos fusionado entre todos en estos años. Disfruto mucho tocar con ellos y obvio que el tiempo de tocar hace que nos sintamos cada vez más cómodos, en familia”, cerró Delfina sobre sus compañeros de escenario.

