Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Con equipo confirmado, los dirigidos por Teglia y Acoglanis enfrentan al Gallego a partir de las 15.35. La revancha se jugará el sábado a las 13.05

Con toda la ilusión de poder alcanzar el segundo ascenso a la Primera B. Central Córdoba se presenta en el estadio Nueva España para enfrentar a Deportivo Español a partir de las 15.35 en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera C.

Entonado por los triunfos ante Juventud Unida en el cruce por los octavos, el Charrúa, con el equipo confirmado tendrá una difícil parada ante el Gallego en busca de continuar en carrera en el Reducido final. La revancha se jugará el sábado, a las 13.05, en el Gabino Sosa.

En la temporada, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones con sendos triunfos para los locales. En barrio Tablada, los dirigidos por Daniel Teglia y Diego Acoglanis ganaron por 3 a 1, con dos goles de Gonzalo Gómez y el restante de Pablo Vranjicán. Descontó Víctor Gómez para los del Bajo Flores.

La revancha se disputó en el en el estadio Nueva España, los locales ganaron por 3 a 0, con dos goles de Daian Vocos y Mauricio Fernández de tiro penal. Ese día los charrúas jugaron el peor partido del torneo.

Teglia y Acoglanis con equipo confirmado

Los técnicos del Matador confirmaron la misma alineación que viene de derrotar al Lobo Rojo. Tras la última práctica y el almuerzo viajaron a Pilar para quedar concentrados de cara al partido ante el Gallego.

“Estamos bien y con toda la confianza. Tuvimos seis días para trabajar y nos enfocarnos sobre el rival en la forma de jugar, sus puntos fuertes y débiles. Sabemos que son partidos que se definen por detalles y por lo general son muy cerrados. Español tiene un equipo de jugadores con mucha experiencia y es un club histórico en la categoría. Será un partido dinámico con mucha intensidad y nuestro objetivo es traernos un buen resultado”, confió Facundo Marín

Por su parte, Paulo Killer se refirió al choque ante Español. “Estoy contento y con mucha expectativa por lo que tenemos que jugar. Como grupo nos sentimos muy confiados porque nos encuentra en un buen momento. Quizás ya más maduros como equipo. Esperamos desarrollar un buen partido, con todo lo que preparamos en la semana para traernos un buen resultado”, dijo el capitán charrúa.

El historial de ambos equipos

El historial entre Central Córdoba y Deportivo Español marca que jugaron 52 partidos oficiales en tres categorías distintas. Los gallegos llevan dos partidos de ventaja, ya que ganaron 17 veces contra 15 triunfos charrúas y 20 empates.

El único partido definitorio que jugaron fue en 1983 cuando tuvieron que jugar un desempate para no descender a Primera C. El 4 de diciembre de ese año, igualaron 1 a 1 en cancha de Sarmiento de Junín y luego los de Tablada cayeron en los penales y perdieron la categoría.