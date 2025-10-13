La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

El Charrúa lo perdía y tenía uno menos por la roja a Yaszczuk , pero Ramírez lo empató de media cancha y Marín clavó un tiro libre bárbaro al final. Triunfazo

Por Juan Iturrez

13 de octubre 2025 · 17:19hs
Festejo en el estadio Nuevo España

Festejo en el estadio Nuevo España, después de la joya de Facundo Marín. Gran victoria de Central Córdoba.

Central Córdoba venció a Deportivo Español por 2 a 1, en el partido de ida de los cuartos de final por el segundo ascenso que otorga la Primera C. Gonzalo Vivanco abrió el marcador en la etapa inicial. Y con 10 diez jugadores y con los golazos de Tomás Ramírez con un zapatazo desde 40 metros y de Facundo Marín de tiro libre al final, lo dio. Mateo Yaszczuk vio la roja.

Los charrúas venían de vencer los dos partidos que disputó ante Juventud Unida por los octavos. En San Miguel ganó por 2 a 1 con goles de Lucas Manochi y Juan Ignacio Cettou. Y el Gabino Sosa ganó por 1 a 0 con el tanto de Facundo Marín, goleador del equipo con 12 tantos.

Deportivo Español y Central Córdoba dos clubes importante de la C

En la lucha por conseguir el ascenso a la Primera B, Deportivo Español y Central Córdoba volvieron a cruzarse en la temporada pero esta vez por los cuartos de final con el objetivo de llegar a la final del reducido de la Primera C.

El trámite comenzó con Córdoba adelantado en el terreno. Tomó la iniciativa y trató de manejar el balón en la zona del mediocampo para llegar con peligro al arco de Mauro Ruggiero. Así pudo aproximarse con el cabezazo de Gonzalo Gómez a los 8' que encontró bien parado al guardavalla local y el mismo Gómez, a los 12', no pudo conectar un centro preciso ejecutado por Tomás Ramírez que salió muy cerca del palo derecho.

Gastaudo se equivocó y el Gallego se puso al frente del marcador

Pero para la sorpresa de todos los presentes llegó a los 18'. Mala salida del arquero Gastaudo y Gonzalo Vivanco aprovechó el grueso error, se la punteó adelante y estampó el 1 a 0 para los dueños de casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1977812171938513090&partner=&hide_thread=false

El Charrúa trató de reponerse, adelantó las líneas, fue en busca de la igualdad y a los 32', tras un centro ejecutado por Facundo Marín de la izquierda, el balón cayó al área chica de Español pero el mediocampista Cettou llegó tarde y no pudo conectar para igualar el partido.

En los minutos finales, el local con el resultado a su favor jugó tranquilo y no se aproximó al arco charrúa. Por su parte los matadores buscaron acercarse al arco de Ruggiero pero le faltaron ideas para romper el cerrojo de la defensa gallega.

Tomás Ramírez marcó la igualdad de Central Córdoba

En el complemento, Córdoba salió decidido en busca de igualar el partido y al minuto, Manochi remató desviado dentro del área. Los minutos pasaron, la visita siguió buscando la igualdad y a los 52' con un remate de Marín volvió a llegar al arco de Ruggiero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1977826883472367935&partner=&hide_thread=false

Pero sobre los 54', llegó la roja directa del arbitro López Monti a Mateo Yaszczuk por una pierna alta en el mediocampo y de esta manera el Matador se quedó con 10 para disputar la última parte del partido, y perdiendo.

Pero a los 57' llegó la rápida salida del equipo visitante, Killer cedió para Duré, este tiró el pelotazo y lo demás lo hizo todo Ramírez. El mediocampista se sacó la marca, la dominó y después que la pelota picó sacó el remate desde 40 metros que le le metió por arriba al adelantado Ruggero. Fue el 1 a 1. Golazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1977828756631760972&partner=&hide_thread=false

En el minuto 90, llegó la gran jugada Facundo Marín cerca del área, fue derribado cerca del área y con un soberbio tiro libre clavó el 2 a 1 para el Matado, un gol parecido al del empate a Independiente Rivadavia por Copa Argentina.

Central Córdoba con garra y corazón se alzó con una importante victoria en el estadio Nueva España y quedó mubien parado para la revancha del sábado en el Gabino Sosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1977836543000580175&partner=&hide_thread=false

Formaciones

Deportivo Español 1: Mauro Ruggiero; Elías Barraza, Gastón Nieto, Sebastián De Luca y Santiago López; Daian Vocos, Santiago Yossini y Axel Romero; Nicolás Ríos, Gonzalo Vivanco y Nicolás Salerno. DT: Néstor Fernández

Central Córdoba 2: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Joaquín Messi, Gonzalo Gómez, Juan Ignacio Cettou y Facundo Marín; Tomás Ramírez; y Lucas Manochi. DT: Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

Goles: 18' Gonzalo Vivanco (DE) y 57' Tomás Ramírez (CC) y 90' Facundo Marín (CC).

Expulsado: 54' Mateo Yaszczuk (CC)

Cancha: Estadio Nueva España

Arbitro: Maximiliano López Monti

