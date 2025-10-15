Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Con un jugador menos y con los dos golazos de Tomás Ramírez y Facundo Marín, Central Córdoba se quedó con el primer chico ante de Central Córdoba , en los cuartos de final del Reducido, que otorga el segundo boleto a la Primera B, en la temporada 2026.

“Estoy feliz por el gran triunfo y a su vez por el tanto que sirvió para igualar un partido que se hizo complicado por la expulsión de Mateo Yaszczuk. A partir del empate, el equipo le jugó de igual a igual, puso garra y corazón en cada pelota y en el final Marín clavó un golazo para que los tres puntos se fueran a barrio Tablada”, sostuvo Tomás Ramírez, autor del primer tanto, quien desde 40 metros venció al sorprendido arquero del Gallego.

Con respecto al gol, el 10 del Charrúa expresó. “Fue una jugada de contra y muy rápida. Cuando recibí la pelota lo veo retrocediendo al arquero y no dudé en pegarle al arco. Por suerte la pelota entró y salí como loco a festejarlo con mis compañeros. Fue un momento inolvidable que jamás lo voy a olvidar, después Marín marcó el segundo de tiro libre y el festejo fue interminable”, dijo el jugador oriundo de la ciudad de Victoria (Entre Ríos).

Facundo Marín, goleador del Matador

“Sacamos adelante un partido muy complicado con la garra y el corazón charrúa. De antemano sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy duro en la Primera C, con jugadores experimentados y que no te iban a regalar nada. Por suerte el equipo reaccionó cuando nos quedamos con diez, llegó el golazo de Tomi y en el final pude clavar el segundo tanto que sirvió para ganar un partido muy difícil. Ahora se viene la revancha, otro encuentro muy complicado, pero Córdoba saldrá en busca de la victoria para sellar el pasaje a las semifinales”, contó Facundo Marín, autor del tanto de tiro libre que le dio en el final el éxito al elenco de barrio Tablada.

Marín, lleva anotados 16 goles en la temporada, 13 en la Primera C y 3 en la Copa Argentina. El delantero se refirió al gran momento que viene atravesando. “Los goles de tiro libre son fruto del trabajo que venimos haciendo en la semana con mis compañeros. Después de los entrenamientos nos quedamos a practicar tiros libres y penales. Cuando la pelota ingresó al arco de Español corrí a abrazarme con todos y se lo dediqué a los arqueros del plantel”, señaló el goleador del Matador.