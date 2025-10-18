Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

La posada Vila do Mar ofrece un hospedaje único, con historia propia, arte en cada rincón y la calidez de quien llegó para quedarse.

El alojamiento está situado a pocos pasos de la Praia do Canto, de la Rua das Pedras y del centro de Búzios.

Con la nueva conexión aérea directa entre Rosario y Cabo Frio, Búzios dejó de sentirse tan lejos. En ese escenario, la Pousada Vila do Mar emerge como una propuesta que va más allá de lo habitual , fusionando historia, arte y hospitalidad en cada rincón.

La posada fue fundada por Mario José Paz, un rosarino que arribó a la aldea Armação dos Búzios en 1978. Fue de vacaciones por 10 días, pero ya lleva más de 45 años en ese lugar. Desde 1981, Vila do Mar creció junto con la ciudad, participando activamente en la identidad cultural de la península . En 1994, Mario y su pareja Ana fundaron el Gran Cine Bardot, un espacio que con los años se transformó en emblema local, sede de festivales y punto de encuentro de la escena cultural buziana.

La arquitectura de la posada conjuga tradición y sensibilidad artística: el diseño refleja el estilo buziano y está decorado con arte barroco de Minas Gerais , mientras que los detalles invitan a la contemplación y al disfrute. Cada espacio tiene su impronta, su historia, su calma.

A solo 50 metros de la Praia do Canto y de la Rua das Pedras, y a 200 metros del centro de Búzios , la posada combina la tranquilidad de su entorno inmediato con el movimiento del corazón del pueblo. Esa cercanía permite alternar entre el descanso, la playa y la intensa vida cultural y gastronómica del centro.

>> Leer más: Los turistas pagarán una nueva tasa para alojarse en Montevideo

Vila do Mar cuenta con 18 habitaciones, todas diferentes entre sí, decoradas con elementos únicos y un estilo acogedor. Están equipadas con aire acondicionado, minibar, WiFi gratuito y algunas ofrecen vistas parciales al mar o al jardín interno. Son espacios pensados no solo para descansar, sino también para sentirse parte del lugar.

Gastronomía como experiencia: Ogam

Este año, Vila do Mar sumó una nueva propuesta a su universo: Ogam, un restaurante íntimo dentro de la posada que celebra la cocina como acto creativo. Sabores locales, técnicas contemporáneas y una carta que apuesta por platos frescos, con identidad y guiños internacionales, hacen de Ogam un complemento ideal para quienes buscan sumar sabor a su estadía. La idea es que comer también sea una forma de viajar,

Más que hospedaje: una manera de estar

Vila do Mar no es solo un lugar donde dormir. Es un espacio de encuentro entre el viajero y la historia de Búzios. Un puente entre el arte y la vida cotidiana. Es también la historia de un rosarino que soñó con vivir frente al mar y lo logró. Y que desde allí creó un cine, una posada y un pequeño universo con identidad propia.

Para quienes buscan una experiencia auténtica, con calor humano, buen gusto y cultura, Vila do Mar es una puerta de entrada distinta a Búzios. Un refugio que invita a detenerse, mirar y sentir.