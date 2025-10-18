La Capital | Turismo | Vila do Mar

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

La posada Vila do Mar ofrece un hospedaje único, con historia propia, arte en cada rincón y la calidez de quien llegó para quedarse.

18 de octubre 2025 · 07:51hs
El alojamiento está situado a pocos pasos de la Praia do Canto

El alojamiento está situado a pocos pasos de la Praia do Canto, de la Rua das Pedras y del centro de Búzios.

Con la nueva conexión aérea directa entre Rosario y Cabo Frio, Búzios dejó de sentirse tan lejos. En ese escenario, la Pousada Vila do Mar emerge como una propuesta que va más allá de lo habitual, fusionando historia, arte y hospitalidad en cada rincón.

Tradición, raíces rosarinas y espíritu buziano

La posada fue fundada por Mario José Paz, un rosarino que arribó a la aldea Armação dos Búzios en 1978. Fue de vacaciones por 10 días, pero ya lleva más de 45 años en ese lugar. Desde 1981, Vila do Mar creció junto con la ciudad, participando activamente en la identidad cultural de la península. En 1994, Mario y su pareja Ana fundaron el Gran Cine Bardot, un espacio que con los años se transformó en emblema local, sede de festivales y punto de encuentro de la escena cultural buziana.

La arquitectura de la posada conjuga tradición y sensibilidad artística: el diseño refleja el estilo buziano y está decorado con arte barroco de Minas Gerais, mientras que los detalles invitan a la contemplación y al disfrute. Cada espacio tiene su impronta, su historia, su calma.

Una ubicación privilegiada

A solo 50 metros de la Praia do Canto y de la Rua das Pedras, y a 200 metros del centro de Búzios, la posada combina la tranquilidad de su entorno inmediato con el movimiento del corazón del pueblo. Esa cercanía permite alternar entre el descanso, la playa y la intensa vida cultural y gastronómica del centro.

>> Leer más: Los turistas pagarán una nueva tasa para alojarse en Montevideo

Vila do Mar cuenta con 18 habitaciones, todas diferentes entre sí, decoradas con elementos únicos y un estilo acogedor. Están equipadas con aire acondicionado, minibar, WiFi gratuito y algunas ofrecen vistas parciales al mar o al jardín interno. Son espacios pensados no solo para descansar, sino también para sentirse parte del lugar.

Gastronomía como experiencia: Ogam

Este año, Vila do Mar sumó una nueva propuesta a su universo: Ogam, un restaurante íntimo dentro de la posada que celebra la cocina como acto creativo. Sabores locales, técnicas contemporáneas y una carta que apuesta por platos frescos, con identidad y guiños internacionales, hacen de Ogam un complemento ideal para quienes buscan sumar sabor a su estadía. La idea es que comer también sea una forma de viajar,

Más que hospedaje: una manera de estar

Vila do Mar no es solo un lugar donde dormir. Es un espacio de encuentro entre el viajero y la historia de Búzios. Un puente entre el arte y la vida cotidiana. Es también la historia de un rosarino que soñó con vivir frente al mar y lo logró. Y que desde allí creó un cine, una posada y un pequeño universo con identidad propia.

Para quienes buscan una experiencia auténtica, con calor humano, buen gusto y cultura, Vila do Mar es una puerta de entrada distinta a Búzios. Un refugio que invita a detenerse, mirar y sentir.

Noticias relacionadas
Con una extensión de más de 500.000 km², la península Ibérica es la segunda más extensa de Europa, tras la escandinava.

España y Portugal: un viaje compartido por dos destinos llenos de sorpresas

Muchas mujeres planifican viajar solas y Latinoamérica ofrece destinos ideales para hacerlo.

Viajar sola, viajar segura: destinos que inspiran confianza

Miles de personas pasaron por Bariloche a la Carta, uno de los eventos gastronómicos más importantes del sur del país.

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

los destinos que mas felicidad generan, segun la inteligencia artificial

Los destinos que más felicidad generan, según la inteligencia artificial

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Lo último

Delfina estrenó su nuevo disco Efecto Mariposa

Delfina estrenó su nuevo disco "Efecto Mariposa"

Las autoridades locales de Alvear juraron la nueva Constitución de Santa Fe

Las autoridades locales de Alvear juraron la nueva Constitución de Santa Fe

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El parlamento local aprobó un proyecto para impulsar la vuelta en funcionamiento de la embarcación que sigue anclada en la isla El Charigüé a la espera de fondos para su rehabilitación

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ovación
El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Policiales
Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La Ciudad
Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela