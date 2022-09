Central: Carloni dijo que "este proceso debe continuar porque es bueno"

¿Por qué decidiste lanzar la candidatura a presidente?

Porque entiendo que este proceso, que lleva ocho años, debe continuar porque es bueno más allá de que tuvo algunos errores. Uno no puede dejar de ver todos los cambios que se generaron como en el área de deporte amateur, social, etc. También desde la faceta económica, ya que hoy en día el club tiene un equilibrio. A eso le sumo lo deportivo, donde de destaca el trabajo que se hizo en las inferiores. La realidad está en el plantel superior, donde la mayoría de los integrantes son de nuestra cantera. Otro punto a resaltar es el cuerpo técnico de lujo que tiene Central con Carlos Tevez como cabeza de grupo. Gran parte de esta comisión directiva entendió que el proyecto es potable y debe seguir creciendo.

¿Cómo se toma esta postulación, es decir, como un bastión oficialista o disidente?

Esto recién se está configurando porque es reciente mi candidatura. Pero hay un sector del oficialismo que quiere continuar con este proyecto. A eso le agrego que se sumarán otros actores importantes de la vida privada a nivel empresarial. De hecho, con varios de ellos me reuniré en breve para pulir los puntos a desarrollar. También debo admitir que conformaré una alianza con algunas agrupaciones que le vendrá muy al club.

¿O sea que vas a sumar gente de toda la arena política?

Sumaremos a todo aquel que quiera seguir potenciando al club y anhele trabajar en unidad. Con muchos frentes tenemos similitudes, por lo cual ampliaremos el diálogo para ver si podemos construir juntos lo que vendrá.

¿Cómo vas a hacer para despegarte del oficialismo, ya que para el grueso de los socios sos de gestión de Di Pollina?

Hace un año y medio dejé el área de fútbol y ejercí mi rol de vicepresidente primero para potenciar lo que tenía a cargo. En ese sentido me diferencio de Rodolfo (Di Pollina), quien tomaba las decisiones futbolísticas. En cambio, desde que tuve que asumir la presidencia hace varias semanas, se tomaron otras resoluciones como subir a juveniles al plantel superior o contratar a Carlos Tevez como entrenador. También se volvió a ir a entrenar a la ciudad deportiva o estar al lado del socio cuando lo requiere. Se tomaron otro tipo de iniciativas, que son muy importantes. Obvio que soy parte del oficialismo porque soy un integrante más del colectivo dirigencial. Pero también es verdad que desde que estoy al frente del club, me hice cargo de haber contratado a Tevez, porque es mi entrenador y lo quiero para el futuro porque Carlos le puede dar muchísimo a nuestra institución.

¿Te sentís capacitado para ser presidente?

Hoy en día me encuentro ejerciendo esa función.

Pero no es lo mismo hacerlo de manera interina que durante cuatro años.

Es lógico que me siento capacitado porque no soy el mismo directivo del 2014. Todos estos años me dieron un conocimiento global como también hice muchas relaciones en AFA. Central logró muchas cosas en este sentido, como tener el único equipo femenino del fútbol de interior, jugar en AFA con el futsal o lograr que el baby juegue en Arroyo Seco en una categoría de AFA. Todos estos hechos son muy importantes como lo es mi rol ejecutivo y el vínculo con el presidente Claudio Tapia, al igual que mi presencia en Conmebol.

¿Por qué pensás que te debería votar el socio?

Primeramente porque me considero una persona totalmente transparente y honesta. Soy un directivo fácil de encontrar porque todo hincha sabe a qué me dedico o me ve en los distintos predios del club. Trato de escuchar a todos y tomar las mejores decisiones en favor del club como fue hace poco la de no transferir a Buonanotte. Escuché al hincha y asumí toda la responsabilidad. Antes de eso tomé la decisión de hablar con Raúl Gordillo y llegamos a un consenso para ponerle un punto final a su continuidad como mánager. Se hicieron muchas cosas positivas en este camino y considero que tenemos mucho para ofrecerle al socio.