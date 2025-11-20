Central: de una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje para recibir el título de campeón

La charla que el 9 canalla tenía previsto con la prensa fue suspendida luego de un brusco cambio de planes que se dio por la nueva estrella que llegó a Arroyito

Broun, Hola, Di María, Cristinziano y Belloso posan con el nuevo trofeo que lucirá en las vitrinas de Centra.

Las últimas horas que se vivieron en Central fueron de mucho vértigo, hasta que todo terminó con la premiación por parte de la AFA como el campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025. En definitiva, eso es lo más importante hoy en Arroyito, que el equipo haya podido sumar una nueva estrella, la octava en la era profesional.

Pero en el medio de todo esto pasaron varias cosas y hubo una alternación de planes que nadie tenía en mente, algo que fue reconocido por el propio entrenador canalla Ariel Holan .

En principio, lo más fuerte que se esperaba que sucediera en Central este jueves era la palabra de Alejo Veliz, el centrodelantero a quien habían elegido para que brindara una conferencia de prensa.

En la tarde el miércoles el club informó sobre la charla que Alejo iba a mantener con la prensa, para la cual fue necesario incluso realizar el pertinente pedido de acreditación. Pero finalmente no se dio.

Velizz Alejo Veliz tenía prevista una conferencia de prensa que en Central suspendieron por obvias razones. Celina Mutti Lovera / La Capital

En las últimas horas de ayer trascendió la información de que el entrenamiento que estaba programado para la mañana en el predio de Arroyo Seco cambiaba para la tarde, en principio en el Gigante de Arroyito, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Pero nadie del club lo hizo oficial.

Recién en la mañana del jueves se informó que la conferencia de prensa había sido suspendida por "un cambio de turno" en el entrenamiento. ¿Qué pasó en el medio? Ese miércoles por la noche a Central llegó la información por parte de la AFA que en la reunión de Comité Ejecutivo se le iba a reconocer ese primer puesto en la tabla anual como un título.

La tropa canalla rumbó a Buenos Aires

Por eso, además del presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano, como representantes del club, también viajaron Holan, el hoy capitán Ángel Di María y el subcapitán Jorge Broun.

Si ellos no había forma de que el plantel cumpliera con una jornada de entrenamiento normal y por eso el cambio de una rutina que había sido programada con antelación por parte del cuerpo técnico.

Por supuesto, todo este trajinar fue por un motivo especial, ya que el entrenamiento vespertino ya sería con un Central campeón.